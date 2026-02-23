CCOO se sumará a la huelga de FGC convocada por los maquinistas cuando empiece el Mobile World Congress

CCOO se suma a la huelga de Ferrocarrils de la Generalitat convocada por el sindicato de maquinistas Semaf. A falta de tiempo para llevarla a cabo en los dos primeras jornadas de este martes y miércoles, la sección sindical ha anunciado que se añade al paro del 2 al 4 de marzo, justo coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress.

La sección sindical de CCOO en FGC convoca la huelga para toda la jornada del 2 de marzo. Sin embargo, los días 3 y 4 afectará a unas franjas concretas: el paro se realizará de 6.00 h a 10.00 h y de 14.00 h a 18.00 h, con afectación dirigida en estos casos a las horas punta del MWC, así como de 2.00 h a 6.00 h de la madrugada.

Huelga "por sorpresa"

"La huelga convocada por Semaf nos cogió por sorpresa porque no fue comunicada al resto de secciones sindicales, imposibilitando la opción de sumar fuerzas", indica la sección sindical en FGC en un comunicado a la plantilla. Frente a ello, opta por plantear una huelga conjunta coincidiendo con el congreso para "dar respuesta a las reivindicaciones de toda la plantilla".

En un mensaje interno, la sección sindical señala que comunicó esta posición el viernes a los secretarios generales de la Comisión Permanente del Comité de Empresa. "Nos manifestaron que ahora no era el momento", indica. A lo que añade: "Nosotros sí que tenemos claro que es el momento, porque no podemos iniciar la negociación de un nuevo convenio sin resolver los incumplimientos del actual".

Los motivos

La sección sindical de CCOO en FGC esgrime como motivos que la empresa "ha incumplido los acuerdos" que permitieron en septiembre de 2024 la desconvocatoria entonces de otra protesta. Entonces, CCOO y Alferro reclamaron mejores condiciones laborales y de contratación. El sindicato reclama la corrección de los incumplimientos del convenio en vigor y la adjudicación de todas las plazas vacantes pendientes de cubrir que considera necesarias para llevar a cabo un servicio esencial ferroviario.

Asimismo, incide en la "seguridad de las personas trabajadoras" y el incumplimiento de los descansos en los turnos de los maquinistas. Entre los puntos por los que se convoca la huelga figura también la "vulneración de derechos", la "situación de emergencia por riesgo de viento", la "desconexión digital", la "reinternalización de los trabajos de mantenimiento" y la "falta de recambios y la reutilización de material deteriorado".

UGT no secunda

Ferrocarrils de la Generalitat tiene una plantilla de 2.140 empleados. UGT es el sindicato mayoritario con 11 delegados, y no está alineada con la protesta, que atribuye a la cercanía de las elecciones sindicales en FGC, previstas para noviembre. Le siguen CCOO con seis delegados, Semaf con tres, Alferro dos y la CGT uno.