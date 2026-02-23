Barcelona invertirá 14 millones para construir un pabellón y pistas deportivas en el Raval

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que convertirá la cancha descubierta de Drassanes en un polideportivo cubierto en el Raval sur, que debe acoger partidos y competiciones en unos cuatro años. El alcalde, Jaume Collboni ha explicado que se destinarán 11,7 millones de euros a las obras, que empezarán en el segundo semestre de 2028 y con previsión de que terminen en 2031. La reforma forma parte del acuerdo con el grupo municipal de ERC por los presupuestos de la ciudad, que el ejecutivo en minoría del PSC aprobó después de que Collboni superara la segunda cuestión de confianza a la que se ha sometido durante el mandato. El futuro pabellón forma parte de un paquete de inversiones más amplio para renovar y crear instalaciones deportivas en el lado sur del Raval, dotado con 14,28 millones de euros, ha indicado el consistorio.

El programa incluye la construcción de una sala de unos 650 metros cuadrados para practicar deporte bajo un bloque de pisos de protección oficial y una plaza de 900 metros cuadrados, que empezarán a edificarse en 2027 en la calle Sant Martí.

Render de la futura pista polideportiva en la calle Sant Bartomeu / Ayuntamiento de Barcelona

Además, la pista de los jardines de Sant Pau del Camp se equipará con un modelo digital de canasta en pruebas, que debe estar operativo el año que viene. También se acondicionará una cancha provisional este mismo año en la calle Sant Bartomeu, antes de que se empiece a levantar la futura guardería del Raval sur a partir de 2028, con el pronóstico de que esté acabada en un par de años.

En la calle Sant Bartomeu

“Es una batería de anuncios que consolida el derecho a quedarse en el barrio”, ha enmarcado Collboni, que ha señalado que Ciutat Vella es la “prioridad de inversiones durante el mandato, con más de 250 millones de euros en total”. “Para que la ciudad funcione con bienestar y seguridad, Ciutat Vella debe mejorar”, ha postulado.

Cohesión social

Collboni ha subrayado que la construcción y la remodelación de equipamientos deportivos debe contribuir a combatir la gentrificación en el centro histórico de Barcelona, al igual que los intentos para obtener vivienda a precio asequible. “Durante muchos, años, el Raval y Ciutat Vella se caracterizaron por recibir inversiones de grandes equipamientos culturales, que han ayudado a mejorar los barrios”, ha observado el alcalde. “Queremos que deporte juegue ahora el papel que la cultura jugó en los primeros ayuntamientos democráticos para lograr cohesión social y estructurar la sociedad en valores positivos”, ha expresado.

Canasta tecnificada que se probará en los jardines de Sant Pau del Camp / Ayuntamiento de Barcelona

Collboni ha manifestado que la práctica deportiva en zonas que se enfrentan al riesgo de exclusión social como ocurre en calles del sur del Raval “ayuda a crear comunidad”. En ese sentido, ha remarcado que el deporte debe potenciarse en ese tramo de Ciutat Vella para que “los jóvenes crezcan en valores, salud, formen parte de la comunidad e inviertan tiempo de ocio en cosas positivas”.

Noticias relacionadas

Concentración 'therian'

Por otro lado, el alcalde se ha referido a la supuesta concentración 'therian' del sábado en Arc de Triomf, que acabó con incidentes y cinco detenidos sin que acudieran jóvenes que se manifestaran como miembros del movimiento, que se identifica con los animales y se comporta como tal luciendo máscaras. "Respetamos cualquier forma de manifestación pacífica, estamos en una sociedad democrática y todo el mundo se puede expresar cuándo considere, siempre respetando a los otros y el espacio común y de forma ordenada", ha defendido. "Cuando no es así, hay que intervenir como hemos hecho, con la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra", ha añadido, en referencia a los arrestos por los altercados ocurridos.