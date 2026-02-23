Barcelona reformará el puente de Marina tras 12 años con redes para evitar desprendimientos

El puente de Marina, en el barrio del Fort Pienc de Barcelona, luce un aspecto desmejorado desde hace más de una década. Los ocho pilares que jalonan el viaducto están envueltos en redes desde 2014. Por entonces, Xavier Trias era alcalde. Las mallas se han convertido ya en parte del paisaje de esa pasarela atravesada por el tráfico y que conecta el Port Olímpic con la Sagrada Família. Personal del ayuntamiento recuerda que las protecciones se pusieron porque se detectó riesgo de desprendimientos en las columnas, construidas con el resto del puente en 1928. Ahora, tras tanto tiempo con las redes, el Ayuntamiento de Barcelona prevé que la reforma empiece el próximo septiembre y acaben en un año y dos meses, a tiempo para que el puente luzca para celebrar el centenario de su edificación.

Ubicación del puente de Marina, en Barcelona

“Veremos recuperados estos pilares que tenemos tapados desde hace 12 años y, además, toda la estructura del puente reforzada y puesta al día”, ha augurado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet. La concejala ha anunciado las obras este lunes, dentro de un operación de rehabilitación integral junto a otros dos monumentos de la ciudad.

Además del puente de Marina, Bonet ha explicado que se restaurará decoración del puente de Vallcarca a partir del próximo otoño y durante seis meses. Las fachadas de los antiguos talleres de Renfe en el Clot, dentro del parque del Clot, también se remodelarán desde el verano y a lo largo de cinco meses.

El ayuntamiento destinará unos nueve millones de euros a las tres obras. El grueso se destina al puente de Marina, que concentra un gasto de seis millones. Bonet ha justificado que el alto coste de mantenimiento para renovar el viaducto ha conllevado que el consistorio haya tardado tanto en afrontar la inversión.

Peatones en el puente de Marina, con los pilares cubiertos por mallas, en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

“No se ha actuado sencillamente porque son seis millones que no caben fácilmente en el presupuesto cuando no se dedica un esfuerzo tan importante como dedicamos ahora al mantenimiento integral”, ha defendido Bonet. “Es una intervención muy importante que no sería posible sin el salto de escala que hemos podido hacer con el plan de mantenimiento integral que forma parte del Plan Endreça, que son 435 millones que se han habilitado este mandato, una cantidad equivalente a la de tres mandatos consecutivos”, ha presumido la socialista.

Sin cierre al tráfico

Bonet ha comentado que la remodelación del puente de Marina se hará por fases para mantenerlo abierto a la circulación de vehículos. La teniente ha recalcado que el viaducto es un nexo “importante” en la movilidad de la ciudad, por lo que ha explicado que se harán “cortes longitudinales” que permitan que un carril en cada sentido siga abierto en todo momento durante los 14 meses de trabajos, así como la vía bidireccional para ciclistas.

Noticias relacionadas

La concejala ha añadido que, además de rehabilitar la estructura, se aprovechará la puesta al día del puente para renovar alumbrado, semáforos y colocar redes antipalomas bajo la pasarela, donde hay un equipamiento deportivo y un parque. “Repararemos el desgaste de la estructura, pero también incorporaremos un mantenimiento preventivo de otros elementos del puente que permitirán que tenga una vida útil más larga en el futuro”, ha destacado.