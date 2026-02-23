Tesoro incompleto
Barcelona busca todavía 100 obras de arte desaparecidas y de gran valor de la colección Muñoz Ramonet
La fundación que gestiona el legado sigue reclamando pinturas de Rafael, Sorolla y otros pintores universales para componer un museo que augura que será uno de los más importantes de la capital
La casa Muñoz Ramonet se reformará entre 2027 y 2031 por 7,5 millones para abrir una pinacoteca en Barcelona
PERFIL | Muñoz Ramonet, entre el magnate y el mangante
“La colección de arte que Julio Muñoz Ramonet legó a Barcelona en 1991, para su conservación y apertura al público, es uno de los conjuntos patrimoniales más desconocidos de la ciudad”. Así lo expresa la fundación que lleva el nombre del controvertido empresario en uno de los informes en que se basa el plan que el ayuntamiento cursa para reformar la finca. Quedan trámites y obras antes de que se desvele a la ciudad todo el esplendor de la mansión que, durante décadas, se reservó “a la vista solo de las pocas personas que visitaban la casa de este industrial, en la calle Muntaner”, recuerda el documento. No obstante, aún falta por recuperar parte de la extraordinaria colección de arte que el millonario dejó en herencia a los barceloneses.
Consultado por EL PERIÓDICO, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) explica que “hay unas 100 obras relevantes no localizadas” del legado de Muñoz Ramonet. Un estudio de la fundación homónima de diciembre de 2024 eleva la cifra total de piezas en paradero desconocido y sin distinguirlas por su calidad a “más de 200”.
Ese dictamen destaca que, entre las que todavía no se han encontrado, constan desde tablas medievales a cuadros de principios del siglo XX. En la nómina del patrimonio que sigue buscándose, figuran pinturas de Rafael, Juan Pantoja de la Cruz, Hermen Anglada Camarasa, Joaquín Sorolla “y un largo etcétera”, sintetiza la fundación. Con ellas quisiera coronar lo que augura que será “uno de los museos más importantes de Barcelona”.
Un caso de novela
La historia de Muñoz Ramonet, jugosa de por sí, adquiere tintes novelescos con el caso de la desaparición de centenares de obras de arte, que ha enredado aún más la disputa que el ayuntamiento y la familia del magnate mantienen desde hace tres décadas. El inventario de la casa recoge que contuvo 1.364 piezas con valor patrimonial, al margen de otras de menor relevancia. Sin embargo, los técnicos municipales detectaron que, al margen de otros enseres, faltaban 672 obras artísticas cuando el ayuntamiento tomó posesión de la finca tras una sentencia en 2013.
Cuando el ayuntamiento tomó posesión de la casa, faltaban obras de Boticelli, Velázquez y Delacroix, entre otros muchos
Entre lo que no apareció, se echaron en falta 389 pinturas, dibujos y esculturas de gran valor artístico. La lista de carencias comprendía 26 cuadros de Fortuny, 18 goyas, 12 grecos, siete sorollas, tres zurbaranes y obras de Boticelli, Velázquez, Delacroix y Renoir, entre otros.
Con ello, el consistorio presentó una querella por la que se imputó a las cuatro hijas de Muñoz Ramonet. La familia entregó dos pinturas de alta cotización en 2017, que quedaron en depósito judicial en el MNAC. Son ‘La Anunciación’, de El Greco, y ‘La aparición de la madre de Dios del Pilar’, de Goya.
Galería de ausencias
La denuncia dio frutos en 2020, cuando la Guardia Civil decomisó 470 cuadros y otros bienes pertenecientes al legado en diversas propiedades de los descendientes del empresario en Madrid y Barcelona. A principios de 2025, el juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona ordenó entregar 93 obras a la fundación.
En cualquier caso, la colección sigue incompleta. “Ahora se dispone de un mayor número de piezas, la mayoría de ellas muy relevantes como obras maestras”, aprecia un informe de la fundación Muñoz Ramonet, que puntaliza: “Hay que contemplar, sin embargo, la posibilidad de que muchas obras no regresen en un plazo corto de tiempo”.
En el mismo documento, la fundación recalca que su razón de ser es “recuperar todo el legado que Muñoz Ramonet dejó en testamento” a la urbe y aspira a persistir “hasta que la última pieza de la colección sea recuperada”. Mientras la búsqueda no acabe, sugiere “exponer con medios digitales reproducciones de las obras que están pendientes de recuperar”, en lo que define como una “galería de las ausencias”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies
- Los Mossos buscan a un agresor sexual que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc
- Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público
- Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes
- La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo
- Barcelona aprueba la reforma para conectar la plaza Ferran Reyes y los Jardines de Maria Soteras en la Meridiana