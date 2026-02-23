Barcelona busca todavía 100 obras de arte desaparecidas y de gran valor de la colección Muñoz Ramonet

“La colección de arte que Julio Muñoz Ramonet legó a Barcelona en 1991, para su conservación y apertura al público, es uno de los conjuntos patrimoniales más desconocidos de la ciudad”. Así lo expresa la fundación que lleva el nombre del controvertido empresario en uno de los informes en que se basa el plan que el ayuntamiento cursa para reformar la finca. Quedan trámites y obras antes de que se desvele a la ciudad todo el esplendor de la mansión que, durante décadas, se reservó “a la vista solo de las pocas personas que visitaban la casa de este industrial, en la calle Muntaner”, recuerda el documento. No obstante, aún falta por recuperar parte de la extraordinaria colección de arte que el millonario dejó en herencia a los barceloneses.

Consultado por EL PERIÓDICO, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) explica que “hay unas 100 obras relevantes no localizadas” del legado de Muñoz Ramonet. Un estudio de la fundación homónima de diciembre de 2024 eleva la cifra total de piezas en paradero desconocido y sin distinguirlas por su calidad a “más de 200”.

Retrato de Julio Muñoz Ramonet, guardado en el palacete de la calle Muntaner, en Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Ese dictamen destaca que, entre las que todavía no se han encontrado, constan desde tablas medievales a cuadros de principios del siglo XX. En la nómina del patrimonio que sigue buscándose, figuran pinturas de Rafael, Juan Pantoja de la Cruz, Hermen Anglada Camarasa, Joaquín Sorolla “y un largo etcétera”, sintetiza la fundación. Con ellas quisiera coronar lo que augura que será “uno de los museos más importantes de Barcelona”.

Un caso de novela

La historia de Muñoz Ramonet, jugosa de por sí, adquiere tintes novelescos con el caso de la desaparición de centenares de obras de arte, que ha enredado aún más la disputa que el ayuntamiento y la familia del magnate mantienen desde hace tres décadas. El inventario de la casa recoge que contuvo 1.364 piezas con valor patrimonial, al margen de otras de menor relevancia. Sin embargo, los técnicos municipales detectaron que, al margen de otros enseres, faltaban 672 obras artísticas cuando el ayuntamiento tomó posesión de la finca tras una sentencia en 2013.

Cuando el ayuntamiento tomó posesión de la casa, faltaban obras de Boticelli, Velázquez y Delacroix, entre otros muchos

Entre lo que no apareció, se echaron en falta 389 pinturas, dibujos y esculturas de gran valor artístico. La lista de carencias comprendía 26 cuadros de Fortuny, 18 goyas, 12 grecos, siete sorollas, tres zurbaranes y obras de Boticelli, Velázquez, Delacroix y Renoir, entre otros.

Las pinturas de El Greco y Goya que la familia Muñoz Ramonet entregó en 2017 y quedaron en depósito judicial en el MNAC. / EL PERIÓDICO

Con ello, el consistorio presentó una querella por la que se imputó a las cuatro hijas de Muñoz Ramonet. La familia entregó dos pinturas de alta cotización en 2017, que quedaron en depósito judicial en el MNAC. Son ‘La Anunciación’, de El Greco, y ‘La aparición de la madre de Dios del Pilar’, de Goya.

Galería de ausencias

La denuncia dio frutos en 2020, cuando la Guardia Civil decomisó 470 cuadros y otros bienes pertenecientes al legado en diversas propiedades de los descendientes del empresario en Madrid y Barcelona. A principios de 2025, el juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona ordenó entregar 93 obras a la fundación.

Algunas de las pinturas localizadas en 2018 en una propiedad de las hijas de Muñoz Ramonet y que se entregaron por orden judicial a Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

En cualquier caso, la colección sigue incompleta. “Ahora se dispone de un mayor número de piezas, la mayoría de ellas muy relevantes como obras maestras”, aprecia un informe de la fundación Muñoz Ramonet, que puntaliza: “Hay que contemplar, sin embargo, la posibilidad de que muchas obras no regresen en un plazo corto de tiempo”.

En el mismo documento, la fundación recalca que su razón de ser es “recuperar todo el legado que Muñoz Ramonet dejó en testamento” a la urbe y aspira a persistir “hasta que la última pieza de la colección sea recuperada”. Mientras la búsqueda no acabe, sugiere “exponer con medios digitales reproducciones de las obras que están pendientes de recuperar”, en lo que define como una “galería de las ausencias”.