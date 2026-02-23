La casa Muñoz Ramonet se reformará entre 2027 y 2031 por 7,5 millones para abrir una pinacoteca en Barcelona

Hace casi 35 años que murió Julio Muñoz Ramonet, el magnate ligado al franquismo que forjó un imperio empresarial en Barcelona y dejó la finca del número 282-288 de la calle Muntaner en herencia a la ciudad. La donación incluía el contenido de la mansión, que acumuló un millar largo de obras de arte, y la indicación expresa de que se mostrara al público. El testamento, escrito mientras el multimillonario permanecía fugado en Suiza por una acusación de estafa y falsedad documental, originó el prolongado pulso judicial que enfrenta todavía al ayuntamiento y las hijas del difunto. El litigio nunca se ha cerrado, porque decenas de piezas permanecen en paradero desconocido.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de la finca Muñoz Ramonet, en Barcelona

Aun con parte de la colección bajo búsqueda, la fundación Muñoz Ramonet -dependiente del consistorio- vislumbra que el palacete se reforme durante el próximo mandato municipal, entre 2027 y 2031, cuando hará cuatro décadas del fallecimiento del industrial. Ya después se abrirá la pinacoteca, en una fecha aún inconcreta. Cuando ocurra, se atenderá al fin lo que el empresario dispuso para su disputadísimo legado.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado el visto bueno preliminar al plan especial para que la finca del barrio de Sant Gervasi se transforme en un “centro cultural mixto y flexible”, tal como la fundación lo define para no etiquetarlo como un museo al uso o una casa-museo. Debe aunar una programación cultural diversa, actividad de ocio en el jardín, la museización de algunas estancias de la residencia, espacio que albergue a fundaciones y entidades artísticas y una exposición permanente de cuadros de una cuarentena de grandes autores, como Tiziano, El Greco, Goya y Fortuny.

El proyecto traza un "centro cultural flexible", con exposición permanente de grandes pintores como Tiziano, El Greco, Goya y Fortuny

El proyecto estima que las obras cuesten 7,5 millones de euros. La cantidad suma la rehabilitación integral de la casa -obra del arquitecto Enric Sagnier y que Muñoz Ramonet y su hermano Álvaro compraron en 1945- y la remodelación de la torre Avenir, que se iniciará a partir de septiembre y se alargará hasta 2027. La torre albergará la sede de la Acadèmia del Cinema Català. También quiere acoger a entidades dedicadas a la música clásica y antigua, divulgar su patrimonio y organizar pequeños conciertos.

El palacete de la finca Muñoz Ramonet, en la calle Muntaner de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Elección selecta

La aprobación inicial concedida por la comisión de gobierno es el primer paso para materializar un propósito pendiente desde que los tribunales reconocieron en 2013 que la finca pertenece al ayuntamiento. El plan ratificado se elaboró en noviembre pasado y se sustenta en un documento previo de la fundación Muñoz Ramonet de diciembre de 2024, que define una estrategia para la conservación del legado y su aprovechamiento público, las dos directrices que figuran en el testamento del empresario.

La propuesta deja claro que la colección es tan extensa y variada -abarca desde piezas de escaso valor a auténticas obras maestras- que “nunca se podrá exponer en su totalidad” en la casa. Por ello sugiere escoger lo más selecto para ofrecerlo al público en la primera planta del palacete. En un recuento provisional a finales de 2024, estimó que 268 obras merecen ser expuestas, incluidas 77 que seguían entonces desaparecidas.

El fragmento del testamento de Julio Muñoz Ramonet en que entrega la finca de la calle Muntaner con sus pertenencias a Barcelona. / EL PERIÓDICO

Además de habilitar espacio para conferencias, en la planta baja de la mansión se quiere enseñar el comedor, la sala de lectura, la sala de estar, la sala de música y el recibidor. Se trata de escenarios nobles excepcionalmente intactos e ilustrativos del poder y las ansias de prestigio de Muñoz Ramonet en la alta sociedad barcelonesa de posguerra.

“Son uno de los pocos testimonios conservados en Barcelona de ese momento y esa clase social”, manifiesta el informe de la fundación. “Reflejan un momento muy concreto de la historia y la sociedad barcelonesas de los años 40 a los 60 -abunda-, en concreto de la clase social afín a la dictadura de Franco, que hizo fortuna por la proximidad con el régimen y gracias al estraperlo, es decir, el comercio ilegal de artículos que escaseaban o estaban administrados por el Estado”.

El estanque con la Torre Avenir al fondo, en el jardín de la finca Muñoz Ramonet, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

En buen estado

El plan de reforma juzga que el nivel de conservación de la finca de 4.133 metros cuadrados es bastante bueno. No objeta más que algunas grietas y humedades a reparar en el palacete, la torre y la portería, erigidos entre 1912 y 1921.

Los edificios -“muy poco alterados con el paso del tiempo”, describe el dictamen- forman el conjunto junto al jardín, de acceso libre desde 2016. El proyecto promete una mínima intervención, que define de “quirúrgica” y “respetuosa”, pero también imprescindible para ceñirse a la normativa antes de permitir las visitas -se deberán actualizar la instalación eléctrica y la climatización- y facilitar el acceso a las plantas superiores.

La finca Muñoz Ramonet, en el barrio de Sant Gervasi, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Tanto en la residencia como en la torre se restaurarán las fachadas, recuperando la decoración original y eliminando añadiduras, y se conservarán pavimentos, techos y adornos en el interior. Los inmuebles no se ampliarán, aunque se modifique la distribución interna para ganar espacio. La finca está protegida al estar catalogada por el ayuntamiento como un bien con elementos de interés.

Queda por concretar cómo las administraciones públicas se dividirán el gasto para renovar el conjunto. El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) manifiesta que el reparto de la inversión “está en proceso de definición”. Sí se ha precisado que adecentar la torre costará 2,8 millones de euros, de los que el ayuntamiento aportará un millón, la Generalitat pagará otro millón y la fundación Muñoz Ramonet financiará 800.000 euros.