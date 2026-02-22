Tres detenidos en Barcelona por tráfico de drogas sintéticas destinadas a sesiones de ‘chemsex’

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas en Barcelona por traficar con drogas sintéticas en pisos turísticos de la ciudad, para ser utilizadas en sesiones de 'chemsex' -horas de sexo y consumo de sustancias estupefacientes-.

Según informa este domingo la Policía de la Generalitat, los detenidos, de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, llegaron a alquilar hasta 13 pisos turísticos, sobre todo, en el distrito del Eixample de Barcelona, desde donde realizaban la venta de drogas sintéticas.

Durante la operación policial del pasado 18 de febrero, liderada por la Unidad Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona de los Mossos, los agentes intervinieron 11 kilos de diferentes drogas, con un valor en el mercado ilícito de unos 400.000 euros y más de 100.000 en efectivo.

Los compradores contactaban telefónicamente con los detenidos, tras lo cual se dirigían a las ubicaciones que les indicaban, donde se llevaban a cabo las transacciones.

De los tres arrestados, uno se encargaba de la gestión y venta de la droga, y los otros dos eran los que alquilaban las viviendas turísticas.

En el dispositivo policial del pasado 18 de febrero, la policía practicó dos entradas y registros en dos domicilios de l'Eixample, donde detuvieron a estas tres personas.

Los agentes requisaron en esos registros 4,2 kilos de MDMA, 2,44 kilos de Ketamina, 1,42 kilos de pastillas de éxtasis, 1 kilo de cocaína, 1 kilo de cocaína rosa -tusi- y 953 gramos de metamfetamina, así como 100.740 euros en efectivo.