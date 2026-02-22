El precio del alquiler sube en ocho distritos de Barcelona hasta los 1.153 euros mensuales

El precio de la vivienda de alquiler sigue subiendo aunque se suaviza tanto en Barcelona como en Catalunya, según los últimos balances del Institut Català del Sòl (Incasòl) con los contratos firmados entre julio y septiembre 2025, que este domingo se han hecho públicos. En el caso de la capital catalana, el alquiler medio firmado fue de 1.153,1 euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al anterior trimestre, tras aumentar en ocho de los 10 distritos. En el conjunto del territorio fue de 876,83 euros, que suponen un aumento del 2,5% trimestral. En las áreas tensionadas el alza fue algo superior, hasta los 894,7 euros.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido El precio medio del alquiler en Barcelona.

La tendencia del año pasado fue de crecimiento moderado, pero si se observa la evolución desde principios de 2024, cuando aún no había limitación de precios, los datos muestran estabilidad respecto al punto de partida. En ese año y medio, el incremento de Catalunya ha sido del 0,9%, mientras que Barcelona ha bajado un 3,3%, tras la punta de 1.193 euros mensuales que alcanzó entonces.

La imposición del tope a los precios en las zonas tensionadas ha sido un muro de contención, aunque ha comportado una salida masiva de pisos del mercado. Tanto destinados al arrendamiento de temporada (recientemente regulado) como a la venta de los inmuebles. De ese modo, los contratos finalizados que se han renovado han introducido solo la actualización del IPC o el índice establecido, mientras que el producto que haya podido salir al mercado debía acatar los precios máximos.

En el caso de Barcelona, hay notables diferencias en los resultados por distritos. En el tercer trimestre cuyos datos se han dado a conocer, solo experimentaron descenso de precios Sant Andreu, a una media de 867 euros frente a los 942 solo tres meses antes, así como Ciutat Vella, donde el registro medio fue de 1.007 euros. El resto de zonas sufrieron aumentos de entre 9 y 66 euros en la renta media firmada, con Les Corts alzándose hasta los 1.625,4 euros, al subir un 4%.

Cabe recordar que el segundo trimestre se había cerrado con un promedio de 1.135,5 euros en los nuevos contratos, mientras que en el primero fueron 1.087,2. Habrá que esperar a conocer los datos del último trimestre, que Habitatge tardará semanas en ofrecer, para tener una foto completa de la evolución de 2025.

Por barrios, se aprecian descensos en 27 de los 73 (cinco no disponen de datos suficientes para la serie). Destaca Ciutat Vella, que se abarata en la mayor parte de su territorio. En cambio, el Eixample sigue empujando arriba, aunque alguna zona estabiliza precios, como la Dreta del Eixample (1.584 euros) y Sant Antoni. El barrio más caro de la ciudad, Pedralbes, sube hasta los 2.119 euros, mientras que el más económico en esta ocasión es la Trinitat Nova, a 615. Algunos barrios como la Marina del Prat Vermell o el Bon Pastor suben o bajan vertiginosamente por la distorsión que provoca la salida al mercado de alquiler de obra nueva puntualmente.

Menos oferta y menos contratos

En cuanto al volumen de contratos firmados en la capital catalana, fueron 7.855, la cifra más alta del año (por delante de los 7.615 del primer trimestre), pero igualmente preocupante para la urbe, que hasta septiembre acumuló 22.881 contratos. La evolución indica que el cómputo final del año quedará por debajo del ya complicado 2024 (hubo 32.902) y a años luz de 2021, cuando se alcanzaron las 57.158 rúbricas. La nueva situación propicia la prórroga para muchos inquilinos aplicando solo el aumento del IPC, pero dificulta el acceso a quienes buscan vivienda.

Gráfico que muestra la evolución del número de contratos de alquiler registrados en Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En un comunicado de la Generalitat este domingo, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacado que en las localidades sin regulación el coste del arrendamiento ha subido un 5,7%, superior al de las zonas tensionadas donde sí se controlan las rentas.

Paneque ha defendido que los resultados de Barcelona y el resto de municipios con mercado regulado rompen con la serie histórica anterior a la contención, donde los incrementos recientes superaban el IPC. En Catalunya, donde también hay una sangría de oferta disponible, valora un saldo positivo de 1.584 nuevos contratos de alquiler habitual, mientras que los contratos de temporada han anotado su segundo menor crecimiento desde la entrada en vigor de la norma.