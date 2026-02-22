Helena Ceroni, coach empresarial italiana: "Barcelona ofrece una combinación única de oportunidades y calidad de vida"

Helena Ceroni, de 30 años, es italiana, de Florencia. Se formó en Filosofía, Política y Economía en Londres, donde vivió ocho años antes de mudarse a Barcelona hace cuatro. Inició su carrera en Londres en GLG (Gerson Lehrman Group), la red global líder de expertos, y se mudó a Barcelona para contribuir a la expansión de la empresa en España. Helena desempeñó un rol clave en la creación de la oficina en Barcelona y la formación de un equipo de alto rendimiento que da servicios a clientes financieros en toda Europa. Actualmente ofrece servicios de 'coaching' y 'mentoring' enfocados en liderazgo y desarrollo profesional.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Escogí Barcelona por su combinación única de oportunidades profesionales y calidad de vida. Habiendo vivido en Londres, una ciudad fantástica desde el punto de vista de las oportunidades, sentí que me faltaba un mejor equilibrio con mi vida privada. Barcelona ofrece justamente eso: un entorno profesional vibrante junto con una vida personal rica.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona es una ciudad en la que uno se siente como en casa. Se destaca por sus tradiciones y raíces catalanas muy fuertes, y al mismo tiempo por su capacidad de acoger la multiculturalidad, lo que genera un entorno innovador y emprendedor. Además, ofrece una calidad de vida envidiable: clima, cultura, espacios urbanos y opciones de ocio que permiten equilibrar trabajo y vida personal, algo que valoré especialmente tras mi experiencia en Londres.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Barcelona, aunque ya atrae talento internacional, todavía puede avanzar en diversificar su red profesional incorporando más perfiles procedentes de regiones como Asia, África y Oriente Medio. Para ello, sería importante contar con sistemas burocráticos más ágiles que faciliten la llegada y la integración de profesionales de distintos orígenes. Además, creo que es muy importante que la retención de talento internacional se gestione de manera que complemente y no reemplace al talento local, mediante una colaboración estrecha entre instituciones y empresas que trabajen hacia este objetivo común.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que Barcelona se consolide como un hub global inclusivo, que combine talento internacional y local, fomentando colaboración y crecimiento para todos los profesionales. Que siga desarrollándose en sectores estratégicos y emergentes, reforzando su reputación como ciudad innovadora, creativa y abierta al mundo.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Barcelona es mi ciudad. Me ha acogido y me ha permitido crecer, tanto a nivel profesional como personal, de una forma abierta y segura. Aunque Florencia y Londres siguen siendo lugares importantes para mí, ha sido en Barcelona donde me he detenido a pensar cuál debería ser mi próxima etapa.