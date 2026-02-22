Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunidad ucraniana se manifiesta en Barcelona por los 4 años de la invasión y pide que el mundo no se olvide de la guerra

La activista Karika Feka avisa de que Ucrania "no se rendirá" ante la ofensiva rusa pero reclama el apoyo de más países

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

ACN

ACN

Barcelona
La comunidad ucraniana se ha manifestado en Barcelona este domingo por los cuatro años de la invasión rusa a gran escala. Convocadas por la Asociación de Ucranianos en Catalunya 'Txervona Kalyna', cientos de personas se han sumado a la marcha que ha comenzado a las 17 horas en el paseo de Gràcia y que ha terminado con una concentración en la plaza de Catalunya a partir de las 18 horas.

Durante la movilización se han gritado proclamas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y a favor de la resistencia ucraniana. La activista Karina Feka, una de las organizadoras de la marcha, ha avisado de que Ucrania "no se rendirá", pero ha pedido que el mundo no se olvide ni normalice la guerra. Asimismo, ha reclamado el apoyo de más países.

TEMAS

