Por desórdenes públicos

Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes

Un detenido y cargas policiales en una quedada viral sin rastro de ‘therians’ en el Arc de Triomf de Barcelona

Vídeo | Arc de Triomf se llena de curiosos por la quedada de 'therians' en Barcelona

Vídeo | Arc de Triomf se llena de curiosos por la quedada de 'therians' en Barcelona

ACN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Cinco personas han sido detenidas este sábado por la noche por desórdenes públicos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha finalizado con enfrentamientos, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han debido intervenir para desalojar la zona, han explicado a EFE fuentes policiales y municipales.

A través de las redes sociales, seguidores del fenómeno 'therian' -jóvenes que se identifican con animales y actúan como tales tapando sus caras con máscaras- se habían dado cita esta tarde en el Arc de Triomf de Barcelona.

Varios centenares de jóvenes, entre seguidores de este fenómeno y curiosos, han acudido a una cita que ha llegado a reunir a unas 3.000 personas y que, en un principio, se desarrollaba de forma pacífica.

Vandalismo

Después de la concentración, un grupo de personas ha provocado incidentes que han finalizado con enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano.

La Guardia Urbana ha requerido la intervención de los Mossos d'Esquadra para poder desalojar la zona y los incidentes han finalizado con cinco detenciones, cuatro a cargo de los Mossos d'Esquadra y una de la policía de Barcelona.

TEMAS

