Por desórdenes públicos
Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes
Un detenido y cargas policiales en una quedada viral sin rastro de ‘therians’ en el Arc de Triomf de Barcelona
Cinco personas han sido detenidas este sábado por la noche por desórdenes públicos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha finalizado con enfrentamientos, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han debido intervenir para desalojar la zona, han explicado a EFE fuentes policiales y municipales.
A través de las redes sociales, seguidores del fenómeno 'therian' -jóvenes que se identifican con animales y actúan como tales tapando sus caras con máscaras- se habían dado cita esta tarde en el Arc de Triomf de Barcelona.
Varios centenares de jóvenes, entre seguidores de este fenómeno y curiosos, han acudido a una cita que ha llegado a reunir a unas 3.000 personas y que, en un principio, se desarrollaba de forma pacífica.
Vandalismo
Después de la concentración, un grupo de personas ha provocado incidentes que han finalizado con enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano.
La Guardia Urbana ha requerido la intervención de los Mossos d'Esquadra para poder desalojar la zona y los incidentes han finalizado con cinco detenciones, cuatro a cargo de los Mossos d'Esquadra y una de la policía de Barcelona.
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
- Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
- Los Mossos buscan a un agresor sexual que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc
- Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público
- La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo
- Una veintena de familias de Sabadell se enfrentan a un desalojo que el Ayuntamiento intenta frenar
- Barcelona reafirma la concesión millonaria de los chiringuitos de playa pese a las críticas de la oposición