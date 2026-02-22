Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Un hombre, en estado crítico tras caer de un patinete eléctrico camino a su yate en Barcelona

El hombre circulaba por la acera del paseo y que se dirigía hacia el muelle donde está atracado el yate que capitanea

Yates en la Barceloneta, junto al paseo de Joan de Borbó / JORDI OTIX / EPC

Un hombre se encuentra ingresado en estado crítico en el hospital Clínic de Barcelona tras caer de un patinete eléctrico cuando circulaba por el paseo Joan de Borbó de la Barceloneta.

Fuentes de la Guardia Urbana y de la Policía Portuaria han explicado a EFE que el accidente tuvo lugar este sábado sobre las 23:00 hora en una acera del citado paseo, cuando una rueda del patinete que conducía la víctima topó con la raíz de un árbol, lo que provocó su caída al suelo.

Las citadas fuentes han explicado que los agentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos y se encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedieron a practicarle maniobras de reanimación.

Posteriormente, los sanitarios del SEM trasladaron al hombre hasta el Hospital Clínic, donde quedó ingresado en estado crítico.

Estas fuentes han indicado que el hombre circulaba por la acera y no por el carril bici habilitado para estos vehículos en esa zona del paseo y que se dirigía hacia el muelle Barcelona 92, donde está atracado el yate que capitanea.

Desde el 1 de febrero de 2025, está prohibido circular en patinete eléctrico por las aceras y zonas peatonales en Barcelona.

