Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies

El análisis que ha revelado un alto grado de materiales tóxicos bajo tierra en un parque en las proximidades de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs, contiene una particularidad. De la decena larga de sustancias que sobrepasa los límites de protección para la salud en el subsuelo del parque del Litoral, sobresalen las superaciones muy por encima de los umbrales que la norma tolera para pesticidas cuyo uso está prohibido desde hace años en España. Al igual que los índices excesivos detectados en metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, clorobencenos, policlorobifenilos totales e hidrocarburos totales, los niveles disparados de restos de plaguicidas proscritos -como el DDT o el lindano- aparecieron en las cuatro muestras de tierra que llevaron a la Agència de Residus de Catalunya (ARC) a incluir la parcela en el registro de suelos alterados en 2023. Además, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) contratará una inspección para comprobar si existe riesgo por insalubridad en el parque y el aparcamiento anexo, como informó EL PERIÓDICO.

Pero, ¿de dónde surge la llamativa presencia de insecticidas vetados por alta toxicidad en la zona verde, que rebasa hasta 85 veces el indicador de seguridad? Al igual que en otros espacios del contorno, trasluce la huella de las industrias que tomaron la costa al norte de Barcelona y que, al marcharse tras varias décadas de polución, dejaron enterrado un legado envenenado. Pedro Gusi, técnico medioambiental que ha investigado la herencia contaminante de las fábricas que poblaron Sant Adrià, apunta a un probable vertido de la empresa Ugímica, conocida popularmente como Cruz Verde y que produjo toneladas de pesticidas y herbicidas entre 1941 y 1986 a apenas 200 metros del lugar donde el parque del Litoral se inauguró en 1990.

Ugímica abandonó Sant Adrià forzada por una sentencia del Tribunal Supremo, por carecer de licencia para mantener una actividad peligrosa frente a decenas de viviendas habitadas. “Tuvo seis meses para evacuar la fábrica y, con las prisas, se desprendió de muchos productos químicos”, relata Gusi. Un par de años antes, se había clausurado la nave de Viguetas Castilla, dedicada desde 1947 a construir forjados y que ocupó el solar donde ahora se halla el parque.

“El terreno era un vertedero desde que la fábrica cerró y hasta que se hizo el parque”, cuenta Gusi, que recuerda los camiones de distinta procedencia que se dirigían hacia allí, sin disimulo. Como prueba, muestra una foto de finales de los 80, en la que se aprecian montones de escombros acumulados sobre la parcela de la actual zona verde y el descampado colindante. La ARC ha requerido al AMB que chequee el estado de ambos solares. "Era una zona solitaria, sin vigilancia y al otro lado de la vía del tren -describe-. Estaba abandonada, sin ningún control, así que qué mejor lugar que ese para que Ugímica, con las prisas que tenía, tirara los restos. Por eso los niveles de DDT salen tan altos”.

Fotografía aérea de las Tres Xemeneies en 1989, en la que se aprecian escombros acumulados en las actuales parcelas del parque del Litoral y la zona de aparcamiento, entre la zona deportiva y la desembocadura del río Besòs. / PEDRO GUSI

Componentes cancerígenos

Ugímica llegó a producir unas 1.300 toneladas anuales de DDT, cuyos residuos pueden perdurar “entre 80 y 120 años”, apunta Gusi. Aunque se prohibió en España en 1977, se siguió elaborando en Sant Adrià para exportarse a otros países donde su uso agroquímico no estaba vedado. La misma planta comercializaba otros compuestos que, en su mayoría, son ilegales ahora por ser cancerígenos y altamente persistentes en el suelo, como el lindano, vetado en la Unión Europea desde 2008.

"Esos pesticidas fueron enterrados en diferentes puntos de Sant Adrià cuando cerraron las fábricas de la zona", sostiene Laura González, miembro de la plataforma ecologista local La Marea Verde. "Sospechamos que una parte fue a parar al parque del Litoral, que por entonces era un descampado de una fábrica en demolición", señala.

Al revelarse ahora los resultados de los exámenes parciales efectuados hace tres años en el terreno, La Marea Verde pide el cierre cautelar del parque del Litoral, “al menos hasta que se haya valorado el suelo”, reclama González. Colindante al parque se halla la playa del Litoral, que estuvo precintada durante casi cuatro años, hasta que se retiraron los metales pesados que afloraron a nivel superficial. “¿Por qué la playa sí se cerró al público y aquí no? Se han saltado el principio de precaución, sobre todo cuando es un parque infantil, y ha habido opacidad”, reprocha González.

Un árbol tumbado en el parque del Litoral, en Sant Adrià de Besòs, durante el reciente vendaval causado por la borrasca Nils. / Zowy Voeten / EPC

Vigilancia en la parcela

El AMB alega que, tras aislarse la capa donde se localizaron los componentes potencialmente peligrosos, se determinó que no existe riesgo en el parque mientras no emerjan los desechos, lo que se vigilará a partir de los próximos sondeos. En cuanto a un hipotético cierre, el organismo responde que, hasta que el estudio no finalice, no se podrá determinar si el espacio es apto para seguir recibiendo público “ni qué acciones se derivarían” en caso de diagnosticarse una situación adversa.

El Ayuntamiento de Sant Adrià añade que, “para asegurar la calidad del suelo de la zona infantil” del parque, “se tomaron muestras y se consideraron correctas por parte de la ARC, descartando una posible afectación”. El parque se mantendrá como zona verde en la futura remodelación urbanística en torno a las Tres Xemeneies y se edificarán 200 pisos sobre la actual zona de estacionamiento. Fuentes conocedoras pronostican que la eventual descontaminación de ambos terrenos no retrasará las obras.

A la espera de las pruebas, el profesor de Toxicología de la Universitat Rovira i Virgili, Joaquim Rovira, observa que los datos parciales disponibles ponen de manifiesto que “el DDT, el DDE y la mayoría de pesticidas organoclorados, en casi todos los puntos analizados, están a tope, porque el límite de DDT es de 0,2 miligramos por kilo y aquí está en 31 miligramos por kilo”. En su opinión, el parque del Litoral “podría considerarse contaminado por compuestos orgánicos persistentes, sobre todo pesticidas”. Advierte que “los efectos adversos de estos compuestos son preocupantes, porque son cancerígenos”.