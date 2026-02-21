Open Barri, la secuela del 48H Open House que acerca a los barceloneses a 100 lugares de Nou Barris, la Marina y Vallvidrera

El 48H Open House es una cita con tradición en Barcelona. El festival de arquitectura se celebró por primera vez en la capital catalana en 2010, y contaba con precedentes como el de Londres, Nueva York y Helsinki. Ha servido para que la ciudadanía pudiera tomar conciencia del patrimonio arquitectónico que la rodea. Y ahora ha tenido un ‘hijo’ efímero, el Open Barri. Una secuela temporal creada con motivo de la condición de Capital mundial de la Arquitectura que recayó en Barcelona para 2026.

Elisenda Bonet, arquitecta y directora de la asociación 48h Open House Barcelona, explica que en estos 16 años el festival “ha crecido, tanto en el número de edificios que explicamos como en la cohesión y en la visibilidad de que la arquitectura no tiene fronteras”.

Fuera de Barcelona

El 48 Open House dio un paso en 2013: salió por primera vez de Barcelona. Incluyó en su propuesta a Santa Coloma de Gramenet. Con el paso de los años han sido ya siete las ciudades cercanas a la capital que se suman a la oferta además de Santa Coloma: Vilassar de Dalt, Badalona, L’Hospitalet, Sant Joan Despí y Sitges.

“Nos va bien para traspasar la frontera de Barcelona. A veces vives en una ciudad y trabajas en otra, y no te fijas en que hay un patrimonio rico”, afirma Bonet, que recalca que 48 Open House persigue combatir este no reparar en elementos que merecen ser observados: “Nosotros defendemos que la arquitectura contemporánea es patrimonio del futuro, así como el espacio público de calidad”.

Nou Barris, el primero

Estas dos ideas, las de buscar “zonas no centrales de Barcelona que no son visitadas” y la de lograr que gente que vive cerca de determinados edificios “los vea por primera vez de otra forma”, están en la base de la creación de Open Barri: “Cuando Barcelona se abrió a acoger la capitalidad, propusimos hacer tres Open House en barrios no centrales, de la periferia de Barcelona, para que sean visitados por los barceloneses”, explica Bonet.

El Open Barri presenta la característica de que en principio solo se verá este año. El primero de los tres capítulos está en curso. Es el Open Barri de invierno, que se centra en Nou Barris, empezó el 16 de febrero, y se prolonga hasta el 1 de marzo. Un total de 30 espacios que integran el patrimonio urbanístico de Nou Barris se pueden visitar en estos 15 días: edificios residenciales, iglesias, ‘masies’ y también los llamados espacios ocultos. Entre estos últimos figura el Almacén de Arte Público de Canyelles, donde el ayuntamiento guarda las estatuas que ha retirado de la calle definitiva o provisionalmente, que se pudo visitar el mismo 16 de febrero, como se hará el día 23, con inscripción previa, si bien esta no es necesaria en la mayoría de espacios elegidos.

Primavera y verano

El Open Barri de primavera versará sobre La Marina y tendrá lugar entre el 13 y el 26 de abril. Los lugares que se mostrarán no están todavía elegidos, o, mejor dicho, no está cerrada la lista, aunque sí se sabe que, como en Nou Barris, serán una trentena, al igual que en Sarrià y Vallvidrera, que centrarán el Open Barri de verano, que se celebrará del 15 al 28 de junio.

“¿Por qué hemos elegido estos barrios? Porque tienen en común que son periféricos, barrios de implementación más reciente que los del centro. Nou Barris era agrícola hasta mediados del siglo XX y fueron a vivir allí cerca de 700.000 personas”. Bonet cita la llegada de la inmigración que vino a trabajar a Barcelona y para la que se construyeron viviendas a elevada velocidad, cuando no las construyeron los propios vecinos. “Fue una transformación muy rápida, en zonas en las que hubo muchas carencias urbanísticas”. En este contexto quedaron mezcladas, de forma salpicada, ‘masies’ que en algún caso conservan sus usos tradicionales. Hasta cuatro ‘masies’ forman parte del Open Barri de invierno.

Los límites

Otros aspectos comunes de las tres zonas elegidas que cita la directora del 48 Open House: “Una orografía que los limita. En Nou Barris, Besòs y Collserola; en la Marina, Montjuïc, el Llobregat, el mar; en Vallvidrera, la montaña. El tren a Sant Cugat propició nuevos lugares residenciales”, explica Bonet. “Los tres son barrios más recientes que Ciutat Vella, pese a que en La Marina hubo asentamientos íberos. Ahora es uno de los pocos lugares en los que Barcelona crece”.