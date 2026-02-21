El olvidado autor tras la foto más viral de la Sagrada Família, cuando las cabras pastaban a su alrededor

Es la fotografía antigua más célebre y viral de la Sagrada Familia: el templo expiatorio hacia 1906, entre descampados, con un rebaño de cabras pastando a su alrededor. Esta imagen lleva años circulando por las redes sociales, especialmente en grupos de Facebook, aunque casi nunca se cita a su autor. Posiblemente, por desconocimiento. Quien captó una de las imágenes más icónicas del templo no fue uno de los grandes nombres de la fotografía, sino un aficionado: el doctor César Comas Llaberia. A principios del siglo pasado, este médico, pionero de la radiología catalana, recorrió Barcelona cámara en mano retratando calles y edificios.

El archivo olvidado del doctor Comas, al que ha podido acceder EL PERIÓDICO, contiene cerca de 3.000 fotografías. En ellas aparecen más obras de Gaudí, además de la Sagrada Familia, como por ejemplo el Park Güell y la Pedrera. También hay construcciones de otros arquitectos modernistas: la Casa de les Punxes, la Maternitat, la Escuela Industrial o el Hospital de Sant Pau, donde Comas se retrató con un pastor y sus ovejas.

Campos y granjas

A ojos del urbanita barcelonés de hoy, la presencia de rebaños alrededor de la Sagrada Familia y Sant Pau puede resultar chocante, pero no era nada extraordinario hace 120 años. Esta zona era un suburbio de Sant Martí de Provençals conocido como ‘el Poblet’. A principios del siglo pasado, mantenía el aspecto rural, con campos, huertos y pastos. Había establos y granjas en casitas de planta baja. Muchos de ellos en el pasaje de Gaiolà, donde vivían media docena de cabreros.

Muy cerca del templo expiatorio había una masía: Can Notari. Situada entre la avenida de Gaudí y la calle de Còrsega, fue derribada en 1933 para abrir la calle de Lepant. Uno de los anexos de la finca sobrevivió como granja de cabras y vaquería, donde vendían leche hasta los años 60. En aquellos tiempos, este tramo empinado de la calle Lepant era conocido por el vecindario como el “turó de les cabres”.

Gaudí, amigo de los cabreros

Se dice que Antoni Gaudí almorzaba lechuga mezclada con la leche que compraba a los cabreros que pastaban cerca de las obras de la Sagrada Familia. Incluso eligió a uno de los pastores, de aspecto orondo, como modelo para la escultura de Poncio Pilato de la futura fachada de la Pasión. El dibujante Ricard Opisso, que trabajó en el templo, retrató al peculiar cabrero, al que todos apodaban, según sus anotaciones, No T’emboliquis Gutiérrez.

La relación del arquitecto con las cabras no termina aquí, ya que uno de aquellos animales estuvo a punto de costarle la vida. Aunque no es un episodio muy conocido, en 1911 Gaudí contrajo brucelosis, también conocida como fiebre de Malta, una enfermedad infecciosa provocada por la ingesta de leche cruda. La gravedad de su estado le obligó a abandonar las obras del templo y retirarse a reposar a Puigcerdà. Aunque finalmente se recuperó, el arquitecto vio la muerte de cerca, hasta el punto de llegar a redactar su testamento.