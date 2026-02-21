Muere un motorista de 25 años en un accidente de tráfico en Barcelona

Un motorista de 25 años ha muerto este sábado en un accidente de tráfico en la calle de Nicaragua de Barcelona, en el distrito de Sants-Montjuïc. Según ha informado el Ajuntament en un comunicado, el siniestro ha tenido lugar poco después de las 12.30 horas y el conductor ha resultado gravemente herido.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo ha trasladado al hospital, donde ha acabado muriendo. A raíz del accidente también se ha activado la Guàrdia Urbana, que ha realizado el atestado correspondiente y deberá esclarecer sus causas. Esta es la tercera víctima mortal en un siniestro de tráfico este 2026 en la ciudad.

4 muertos en 24 horas en Catalunya

Esta es la cuarta víctima mortal en un accidente de tráfico en las últimas 24 horas. Un motorista ha muerto este sábado al mediodía después de accidentarse en la B-300 en Calonge de Segarra (Anoia), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El aviso del siniestro se recibió poco antes de las 13:00 horas en el kilómetro 4 de la B-300, entre Calaf y Súria. Se trata de la tercera víctima mortal de tráfico en las últimas 24 horas en Catalunya.

Noticias relacionadas

Los otros dos accidentes mortales se produjeron ayer viernes por la noche en la BV-2041 en Gavà (Baix Llobregat) y en la C-26 en Artesa de Segre (Noguera).