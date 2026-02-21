La falta de aparcamiento irrita en el área de Barcelona: cinco de cada diez vecinos lo valoran negativamente

Tener un vehículo privado puede suponer una menor dependencia del transporte público, pero es en el momento de estacionar cuando llegan las dificultades. Lo muestra la irritación de los vecinos de la región metropolitana de Barcelona, que queda patente en la nueva Enquesta de Cohesió Urbana 2025 elaborada por el Institut Metròpoli adscrito al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El informe, con una muestra de casi 4.000 encuestras, concluye que el 51% de los vecinos de la región metropolitana de Barcelona valoran negativamente la disponibilidad de aparcamiento en las ciudades. Es decir, que cinco de cada diez ciudadanos se muestran críticos con el 'parking' que los municipios disponen.

La evolución de la serie metropolitana confirma que el malestar ya hace tiempo que existe, aunque ahora se consolida entre la ciudadanía. En 2011, la proporción de ciudadanos que ya criticaban la falta de aparcamiento era ya del 38,7%; seis años después, ascendió hasta el 47,8%. En 2022 superó por primera vez la mitad de los encuestados (52,1%), una tendencia que se mantiene en la actualidad. En poco más de una década y media, la percepción negativa del estacionamiento ha crecido más de doce puntos.

Las diferencias territoriales también son significativas. En Barcelona, es el 65,4% de la ciudadanía valora negativamente la disponibilidad de aparcamiento, 14 puntos por encima de la media metropolitana. En zonas como el Besòs (59,2%) o el Llobregat (57,5%), el malestar supera con creces la mitad de los residentes. En cambio, otras regiones como el resto del Baix Llobregat (28,8,%) o el Ordal Llobregat (30,2%) registran las proporciones más bajas de malestar.

Entre el resto de aspectos por los cuales son preguntados los vecinos, ninguno otro se aproxima a ese nivel de rechazo. Las zonas para refugiarse del calor, una preocupación emergente ligada a los episodios de altas temperaturas, registran un 27% de valoraciones negativas. En áreas como el Besòs, el Ordal Llobregat o Terrassa, casi tres de cada diez habitantes califican estos espacios como insuficientes.

El gran contraste se halla cuando se compara estos aspectos con el grado de satisfacción global. El 85,8% de los encuestados por el Institut Metròpoli declara estar satisfecho o muy satisfecho con el barrio en el que vive. El agrado es inferior entre los residentes de la primera corona metropolitana (82,9%) y se eleva en los residentes de Barcelona (88,6%). Incluso en subáreas de la región, donde la falta de disponibilidad para aparcar o la seguridad ciudadana están peor valorados, la mayoría de la población está contenta con su entorno residencial.

El malestar por el ruido

El ruido es otro de los elementos que generan malestar. Aunque la proporción de críticas ha caído respecto 2022, un 21,4% de la población considera inadecuado el nivel acústico de su barrio. En Barcelona la cifra se eleva hasta 28,9% y en el Llobregat alcanza el 29,6%.

El último barómetro municipal de Barcelona (junio 2025) situó el incivismo como una de las principales cuestiones a mejorar de la ciudad, con ocho de cada diez habitantes calificándolo de grave o muy grave. En este contexto, el Ayuntamiento ha aprobado una nueva de ordenanza de convivencia para acabar con el incivismo y, con colaboración de la Guardia Urbana, se ha puesto en marcha un dispositivo especial para controlar las zonas altamente tensionadas acústicamente y poner fin a ciertas actividades nocturnas.

La seguridad ciudadana ocupa la siguiente posición en el 'raking' de preocupaciones vecinales, con un 20,7% de valoraciones negativas en el conjunto de la región metropolitana, a más de veinte puntos del aparcamiento. Las zonas del Llobregat (33,1%) o el Besòs (28,9%) son los porcentajes que se encuentran más distanciados de la media. En el caso de Barcelona la proporción se encuentra 0,2 puntos por debajo del promedio. Una tendencia vinculada al descenso de los delitos en un 6,1% en Barcelona el año pasado, según datos de la última Junta de Seguretat de Barcelona.

Otros aspectos del entorno residencial presentan niveles de malestar más moderados. El cuidado del barrio registra un 16,5% de valoraciones negativas, mientras que la calidad del aire se sitúa en un 15,4%, casi cinco puntos por debajo al registro de 2022, aunque en Barcelona aún muy por encima del resto (21,2%). La disponibilidad de comercios locales alcanza el 15,5% y la relación entre vecinos es el indicador mejor valorado: tan solo un 9,1% la considera mala o muy mala.