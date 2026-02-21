Barcelona bate su récord histórico de abonados en los centros deportivos municipales, con tendencia al alza de mujeres

Los centros deportivos municipales de Barcelona, conocidos como CEM -por sus siglas en catalán ‘Centre Esportiu Municipal’-, han batido su récord histórico de abonados al superar en septiembre pasado los 212.000 inscritos, la cifra más alta de su historia. Además, cabe destacar que las mujeres superan ligeramente a los hombres, representando el 50,13 % del total, un cambio de tendencia en unos gimnasios que históricamente habían sido mayoritariamente masculinos.

Según ha detallado este sábado el ayuntamiento en un comunicado, el número de inscripciones llegó a las 212.136 en septiembre, superando el mejor dato anterior, registrado el mismo mes de 2024 con 202.959 inscritos, así como el de octubre de 2019, antes de la pandemia, que fue de 202.839.

El año pasado, la cifra total cerró en 205.373 inscritos en los CEM de la capital catalana, lo que supuso 7.000 más que en 2024. El concejal de Deportes, David Escudé, ha destacado que esta cifra histórica “muestra que los barceloneses aman y practican cada vez más el deporte”, y que el cambio de tendencia femenina refleja cómo las mujeres ganan terreno en un espacio tradicionalmente dominado por hombres.

Red de instalaciones

La red de equipamientos deportivos de la ciudad incluye 41 CEM distribuidos por todo Barcelona y 83 instalaciones especializadas en modalidades como vela, tenis, baloncesto, voleibol, fútbol o atletismo. Los CEM ofrecen espacios para la práctica deportiva tanto de manera individual y libre como organizada.

El consistorio ha destacado que Barcelona es una de las ciudades donde más se practica deporte: el 73 % de los niños lo hace en el marco de la escuela, mientras que el 66 % de los adultos mantiene una actividad regular.

Noticias relacionadas

Planes de expansión

Entre los planes del Ayuntamiento destaca la apertura de nuevas instalaciones municipales en 5 de los 10 distritos de la ciudad: Sants-Montjuïc, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. Ya han comenzado las obras de ampliación del polideportivo de La Marina, que supondrá la construcción de un nuevo CEM, y también se trabaja en la ampliación del CEM Can Felipa, en Poblenou, entre otras iniciativas.