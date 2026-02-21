Barcelona ofrece 3,2 millones en ayudas para proteger edificios históricos y mejorar fachadas

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto la convocatoria anual de ayudas para llevar a cabo obras de protección y mejora del paisaje y de fincas particulares catalogadas o con interés histórico en la ciudad por valor de 3,2 millones de euros hasta el año 2030.

En concreto, el Institut Municipal del Paisatge Urbà (IMPU) prevé subvencionar actuaciones para instalar cubiertas verdes o medianeras, así como para mejorar el exterior de locales comerciales.

Además, ayudará a la conservación y mejora de fincas particulares catalogadas o que tengan interés histórico, según ha detallado este sábado en un comunicado.

La convocatoria, que estará abierta hasta noviembre de este año, tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros, que se distribuirán de manera plurianual hasta 2030.

Respecto a las ayudas para el exterior de los comercios, la convocatoria pone énfasis en conservar el comercio emblemático y destina una subvención específica para los establecimientos del entorno de la Sagrada Familia.