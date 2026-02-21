Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espacio más peatonal

Barcelona aprueba la reforma para conectar la plaza Ferran Reyes y los Jardines de Maria Soteras en la Meridiana

Barcelona licita el anteproyecto para reformar la Meridiana hasta el puente de Sarajevo

Imagen virtual de la plaza de Ferran Reyes y los Jardins de Maria Soteras tras su nueva reforma

Imagen virtual de la plaza de Ferran Reyes y los Jardins de Maria Soteras tras su nueva reforma / Ajuntament de Barcelona

La Comisión de Govern del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de reforma de la plaza de Ferran Reyes y los Jardines de Maria Soteras, situados a ambos lados de la avenida Meridiana de Barcelona, en el tramo ya transformado de las calles de Biscaia, Josep Estivill y Espronceda, según ha informado este sábado el consistorio.

Con el objetivo de unir mejor los dos puntos para los peatones, "la intervención facilitará un recorrido a pie continuo y sin obstáculos" entre los dos lados de la Meridiana, además de incrementar la zona verde con la plantación de nuevas especies.

La plaza de Ferran Reyes y los Jardines de Maria Soteras se unirán

En la Plaza Ferran Reyes se reubicarán los espacios de estancia, la zona de juegos infantiles, siete pistas de petanca, se crearán nuevas zonas de jardín y se aumentará el número de los árboles para favorecer la conexión con el barrio de Navas.

En los Jardines de Maria Soteras se tiene la intención de crear más zonas ajardinadas que funcionen como conector, situar bancos, crear un nuevo circuito de salud y remodelar las escaleras que conectan la parte superior y la inferior.

La intervención se enmarca en la transformación de la Meridiana, cuyo último paso ha sido la licitación de la redacción del anteproyecto para definir su nueva configuración entre el paseo de Fabra i Puig y la calle de Peñíscola, cerca del Pont de Sarajevo, mientras avanzan las obras del tramo entre Felip II y Fabra i Puig.

