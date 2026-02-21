Público adolescente
Sin rastro de 'therians': una quedada viral del fenómeno de moda reúne a centenares de curiosos en el Arc de Triomf de Barcelona
La convocatoria difundida en redes deriva en una concentración multitudinaria de adolescentes a las 18.30 h, sin presencia real del colectivo y sin incidentes
El Arc de Triomf de Barcelona se ha llenado este sábado por la tarde de jóvenes y curiosos que han acudido a una supuesta quedada de 'therians' convocada para las 18.30 h a través de redes sociales, entre ellas la cuenta de X ‘Lo más viral’. Sin embargo, las personas que se identifican con este colectivo no han hecho acto de presencia y la cita ha derivado en una concentración multitudinaria marcada por la curiosidad.
Desde minutos antes de la hora prevista, el entorno del monumento y el paseo de Lluís Companys han empezado a llenarse de adolescentes. Hacia las 19.00 h, la zona presentaba una imagen de gran afluencia, con centenares de jóvenes ocupando el paseo y la explanada.
Más que un encuentro organizado, lo que se ha vivido ha sido una reunión espontánea de público atraído por el fenómeno viral. Se han visto muchísimos móviles en alto durante toda la tarde, con jóvenes grabando vídeos, retransmitiendo en directo o generando contenido para redes sociales.
En medio del gentío, también ha llamado la atención un supuesto ‘therian’ que parecía ir vestido de gato y que, en un momento dado, se ha puesto a andar e imitar los movimientos del animal, generando corrillos y grabaciones a su alrededor.
Aunque no se ha identificado presencia estructurada de 'therians', sí que ha habido algunas personas que se han colocado máscaras (como la de un gorila) y un disfraz completo del mismo animal, que ha sido uno de los focos de atención y ha provocado que numerosos asistentes se acercasen para hacer fotos. También se ha visto un unicornio entre el público. En algunos puntos, varios jóvenes han lanzado pienso y han realizado gestos en tono de burla. A pesar de todo, la concentración ha transcurrido sin incidentes.
