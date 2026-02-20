La Sagrada Família ya corononada, vista desde lugares simbólicos de Barcelona

La coronación de la Sagrada Família con la cruz completa sobre la torre de Jesús supone un cambio crucial en el 'skyline' de Barcelona. El templo expiatorio de Antoni Gaudí ha alcanzado 172,5 metros de altura y puede observarse desde los miradores y monumentos más altos de la capital catalana. Numerosos vecinos y turistas han aprovechado el anuncio de la maniobra para dejarse caer por el entorno de la basílica y ser testigos de este momento histórico en directo.

Desde la terraza del Hotel Sercotel Rossellón, vista de la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia / Zowy Voeten

Un mirador cercano y excepcional es la terraza del Hotel Sercotel Rossellón. En sus sillas, cómodamente instalados, había este mediodía decenas de huéspedes que disfrutaban de una vista privilegiada de la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. También el equipo de Fotografía de EL PERIÓDICO ha podido inmortalizar la operación desde este enclave, gracias a la gentileza del hotel barcelonés.

La finalización de la cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, desde el Mirador Torre Glòries / EP

Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, este viernes desde el Sercotel Rosellón / Zowy Voeten / EPC

La grúa que elevaba la última pieza de la cruz, que pesa unas 13 toneladas, podía verse desde casi toda Barcelona. Un lugar especialmente singular para observarla era la azotea de la Pedrera, donde un gran arco emmarca la visión del templo. Lo ideó el propio Gaudí, autor de ambos edificios, que quedan así unidos visualmente.

La Sagrada Família coloca la cima de su torre principal / ZOWY VOETEN

La Sagrada Família, vista desde la Pedrera. / Zowy Voeten

El mirador de la Torre Glòries, ya habitualmente aventajado para contemplar cómo cambia el Eixample, era este viernes por la mañana otro balcón ideal para sentirse parte de la historia arquitectónica de Barcelona.

Noticias relacionadas

La finalización de la cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, desde el Mirador Torre Glòries / Zowy Voeten

Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, que llega a su cénit / Zowy Voeten / EPC

Finalmente, otra atalaya especial de la jornada era la fachada emblemática del Hospital Sant Pau, situada en el extremo superior de la avenida de Gaudí. La vía enlaza los dos iconos y se convierte en una autopista para los ojos de todo amante del modernismo, que de un vistazo puede deleitarse con dos obras magnas a la vez.