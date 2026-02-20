Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

172,5 METROS DE ALTURA

La Sagrada Família ya corononada, vista desde lugares simbólicos de Barcelona

El nuevo 'skyline' puede verse desde los miradores y monumentos más altos de la capital catalana

La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo

GRÁFICOS | Así es la cruz tridimensional que ya corona la Sagrada Família y su altura comparada con otros edificios

La Sagrada Familia alcanza su punto más alto y se deja ver desde toda Barcelona

La Sagrada Familia alcanza su punto más alto y se deja ver desde toda Barcelona

Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La coronación de la Sagrada Família con la cruz completa sobre la torre de Jesús supone un cambio crucial en el 'skyline' de Barcelona. El templo expiatorio de Antoni Gaudí ha alcanzado 172,5 metros de altura y puede observarse desde los miradores y monumentos más altos de la capital catalana. Numerosos vecinos y turistas han aprovechado el anuncio de la maniobra para dejarse caer por el entorno de la basílica y ser testigos de este momento histórico en directo.

Barcelona. 20/02/2026 Cultura. Hotel Sercolet Rossellón, Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia desde lo mas alto del hospital de San Pau. Foto: Zowy Voeten / El Periódico.

Desde la terraza del Hotel Sercotel Rossellón, vista de la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia / Zowy Voeten

Un mirador cercano y excepcional es la terraza del Hotel Sercotel Rossellón. En sus sillas, cómodamente instalados, había este mediodía decenas de huéspedes que disfrutaban de una vista privilegiada de la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. También el equipo de Fotografía de EL PERIÓDICO ha podido inmortalizar la operación desde este enclave, gracias a la gentileza del hotel barcelonés.

La finalización de la cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia desde el Mirador Torre Glòries

La finalización de la cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, desde el Mirador Torre Glòries / EP

Barcelona. 20/02/2026 Cultura. Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. Foto: Zowy Voeten / El Periódico.

Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, este viernes desde el Sercotel Rosellón / Zowy Voeten / EPC

La grúa que elevaba la última pieza de la cruz, que pesa unas 13 toneladas, podía verse desde casi toda Barcelona. Un lugar especialmente singular para observarla era la azotea de la Pedrera, donde un gran arco emmarca la visión del templo. Lo ideó el propio Gaudí, autor de ambos edificios, que quedan así unidos visualmente.

La Sagrada Família coloca la cima de su torre principal

La Sagrada Família coloca la cima de su torre principal / ZOWY VOETEN

La Sagrada Família, vista desde la Pedrera.

La Sagrada Família, vista desde la Pedrera. / Zowy Voeten

El mirador de la Torre Glòries, ya habitualmente aventajado para contemplar cómo cambia el Eixample, era este viernes por la mañana otro balcón ideal para sentirse parte de la historia arquitectónica de Barcelona.

Barcelona. 20/02/2026 Cultura. Torre Glorias. Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia desde lo mas alto del hospital de San Pau. Foto: Zowy Voeten / El Periódico.

La finalización de la cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, desde el Mirador Torre Glòries / Zowy Voeten

Barcelona. 20/02/2026 Cultura. Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. Foto: Zowy Voeten / El Periódico.

Culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, que llega a su cénit / Zowy Voeten / EPC

Finalmente, otra atalaya especial de la jornada era la fachada emblemática del Hospital Sant Pau, situada en el extremo superior de la avenida de Gaudí. La vía enlaza los dos iconos y se convierte en una autopista para los ojos de todo amante del modernismo, que de un vistazo puede deleitarse con dos obras magnas a la vez.

La Sagrada Familia coronada, vista desde lo mas alto del hospital de Sant Pau

La Sagrada Familia coronada, vista desde lo mas alto del hospital de Sant Pau / Zowy Voeten / EPC

