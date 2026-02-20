El RACC cumple 120 años y apuesta por la diversificación para blindar su futuro

El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) quiere ser mucho más que centenario. Celebra su 120º aniversario con la vista puesta en los siguientes 120, con una hoja de ruta centrada en una diversificación de productos y servicios que envuelva a sus 890.000 socios en todas las facetas de su día a día. Hoy cuenta con 848 trabajadores y gestiona 285.600 pólizas de seguro de muy variados tipos, desde las tradicionales de vehículos hasta seguros de vida, de móviles, de mascotas o de viajes.

“El objetivo del equipo directivo del RACC es asegurar la supervivencia del club a largo plazo”, zanja Josep Mateu, presidente de la entidad, cargo que asumió en 2015 tras dos décadas como director general. “Queremos adaptarnos a todas las modalidades de movilidad del futuro y acompañar a la gente a lo largo de toda su vida”, señala. La celebración coincide con un momento expansivo y el lanzamiento de novedades, como un servicio a los hogares para contratar las mejores ofertas en suministros de luz y gas cada tres meses o un ‘CLUB65’ para gente mayor con ganas de hacer deporte y actividades, que crece a un ritmo de “mil personas semanales”.

De 'Can Fanga' al helicóptero

Los fundadores del club -entre los que había el pintor modernista Ramon Casas- eran burgueses dueños de los primeros automóviles en Barcelona, que circulaban con trabas constantes. La ciudad era un barrizal, lo que le valió el mote de 'Can Fanga'. En 1906 se asociaron para resolver carencias básicas, como la falta de gasolineras y los pavimentos impracticables, así como para organizar carreras de promoción del motor. Crearon el primer mapa de carreteras de Catalunya en 1915 y hasta ponían señales en cruces confusos. Una labor no tan alejada de los actuales estudios de siniestralidad del RACC, que todavía radiografían la red viaria en busca de los puntos negros más peligrosos.

En los años 50 estrenaron una autoescuela y el primer servicio de asistencia mecánica del RACC, con una moto Sanglas con Sidecar. En los 80 llegaron los ‘coches-taller’, que podían solucionar una avería sobre el terreno, y una década después los famosos helicópteros amarillos. El gran estirón del RACC es de los 90 y 2000, cuando pasó de unos 250.000 socios a casi un millón. “Fueron los años de profesionalización del club, de adaptarse a la sociedad e incorporar a gente muy preparada y moderna, que venia de sectores muy diferentes”, rememora Mateu. “Los crecimientos del RACC siempre han ido muy ligados a la situación económica del país”, reflexiona.

Josep Mateu, presidente del RACC, en la sede del club, junto en la entrada de Barcelona por la Diagonal / Marc Asensio Clupes / EPC

La especificidad del RACC frente a las aseguradoras ordinarias es la condición de club: tiene más del doble de socios que de asegurados. Concretamente, el 44,6% de las familias socias tienen algún seguro contratado, con una media de 2,17 pólizas por hogar. Aún puede crecer mucho sin salir de su propio ecosistema. “La fidelidad del socio surge del vínculo emocional con el club y el mix de productos y servicios que utiliza”, reflexiona Mateu. El coche supone el 63% de las pólizas, ha sido la gran puerta de entrada y aún es “un factor importante para retener a los socios”. Cuentan con 6.500 vehículos y 1.500 talleres para atenderles. Progresivamente, han ganado peso las de hogar (21%) y crecen mucho ahora las de viaje y salud. El año pasado realizaron 836.000 asistencias mecánicas y en hogares y respondieron 1,7 millones de llamadas y whatsapps.

Diversificar alrededor del ‘core’

Mateu calcula que la actividad aseguradora “tendrá mucho peso en el futuro del RACC, sin querer ser solo una compañía de seguros”. En 120 años no todo han sido triunfos y satisfacción, lógicamente. La empresa también ha vivido crisis, conflictos laborales e incursiones agridulces en otros sectores. Mateu defiende que la cultura empresarial, en el RACC y en general, abrace el ‘no acertar’ como fuente de aprendizaje.

Destaca el caso de la telefonía: “Tuvimos una idea brillante, que el carnet del RACC sirviera para más cosas que para enseñarlo. Sacamos una tarjeta de crédito junto a una entidad bancaria y fue un éxito. Entonces pensamos que sería aún mejor darle al socio un teléfono y así podría hacer de todo con él. Pero pasó algo que no preveíamos: el ‘boom’ del iPhone”. Sin embargo, también nació ahí un cambio de chip valioso: “Históricamente hacíamos las apuestas solos y desde entonces tenemos un holding con el que crear sociedades con otras empresas”. “Luego hay negocios que debes saber ver si serán escalables o no, como las apps de móvil”, apunta. Su pionera CityTrips reúne todas las formas imaginables de movilidad urbanas -más que en Google Maps- y está disponible para 56 ciudades del mundo. “Es un gran producto, pero la gente no está dispuesta a pagar por este tipo de servicios”, lamenta.

El deporte, irrenunciable

Otra faceta ‘core’ del RACC es la competición deportiva, con más de 120 pruebas puntuables y eventos a sus espaldas. “Forma parte de nuestro ADN: organizamos carreras de 1908, siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”, recalca el presidente del club. Eso sí, avisa, habrá que adaptarse. “Los deportes de motor y otros como el tenis o el fútbol, han cambiado drásticamente en los últimos cinco años y la escalada financiera ha sido tremenda”. Los promotores que compran los derechos de imagen a las federaciones internacionales son quien marca hoy las reglas. “Ya no se trata de ser espectador de una competición, sino de vivir una experiencia a su alrededor; así que la gente no viene a Barcelona por la carrera de Fórmula 1, sino para sumergirse en un paquete mucho más amplio”.

Noticias relacionadas

Con todo, la apuesta por los jóvenes talentos permanece intacta a través de una escuela de pilotos que les procura “raíces y alas, para que tengan los valores y la ayuda financiera para llegar a volar solos”. Ha formado campeones del mundo de motociclismo, como Marc Márquez. “¡Era tan pequeño cuando entró, que había que ayudarle a subir a la moto!”, rememora.