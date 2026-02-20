Viral en TikTok
Quedada 'therian' en Barcelona: cuándo es y dónde se reúnen este fin de semana
El fenómeno sale de las pantallas este sábado en la ciudad condal, donde hay convocada una reunión de este movimiento, personas que se identifican con animales
Expectación por la convocatoria en Girona de 'therians', personas que se identifican como un animal
Qué son los 'therian': así son las personas que se sienten animal que son todo un fenómeno en Instagram y Tiktok
El fenómeno de los 'therians', personas que de identifican con animales no humanos y actúan como tal, ha irrumpido con fuerza en las últimas semanas en redes sociales. Tanto, que ha pasado de la pantalla a las calles y este fin de semana se reunirán en varias ciudades españoles, entre las que está Barcelona.
A este movimiento se adhieren principalmente jóvenes, ya que el fenómeno ha crecido por TikTok, donde comparten sus experiencias, tapan sus rostros con máscaras, se mueven a cuatro patas, saltan o reptan, según el animal con el que se identifican. En estos vídeos, que acumulan miles de visitas en internet, se puede ver a 'therians' enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.
Convocatoria en Arc del Triomf
El fenómeno 'therian' hace años que está en auge en países de Latinoamérica como México, Uruguay o Argentina y ahora ha llegado a España, donde se han organizado las primeras quedadas de adeptos: el martes fue en Girona, este viernes será en Bilbao, en la plaza Moyúa, y el sábado la cita es en el Arc del Triomf de Barcelona, donde están convocados a las 18:30 horas.
Una primera convocatoria en el centro de Girona generó expectación entre jóvenes de la ciudad este martes por la tarde. La llamada, difundida sobre todo por TikTok, reunió a decenas de adolescentes en la plaza Miquel Santaló. El punto de encuentro se fue llenando de grupos de jóvenes que llegaban tras haber visto la convocatoria en redes. Sin embargo, la imagen ha sido principalmente la de una concentración espontánea de público adolescente, mucha gente que se ha acercado por curiosidad, para ver el ambiente y para grabar contenido con el móvil, pero no abundaban los 'therians'.
En Barcelona todavía son pocos
Fin -nombre ficticio- un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) hace casi una década que forma parte de esta comunidad y se identifica con un lobo gris albino. Como la mayoría de 'therians' utiliza únicamente máscara, rabo u orejas como seña de identidad.
Según explica, en Barcelona son actualmente muy pocos y que por eso es difícil montar quedadas. "Hace dos años fuimos hasta Asturias para quedar con uno. Aquí no se atreven a salir tanto", apunta en EFE. "Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría ser uno en mi vida pasada", explica a EFE Fin, que llega a la entrevista ataviado con una máscara hecha por él, orejas peludas y una larga cola blanca.
Este joven asegura que se pone de forma habitual estos accesorios para salir a la calle, aunque no suele correr a cuatro patas, al menos en público: "Solo lo hago a veces en mi casa, pero como deporte, porque me ayuda a conseguir agilidad, equilibrio y masa muscular".
