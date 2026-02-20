El municipalismo se alía por el uso del catalán en la cuna de la inmersión: "Santa Coloma es un símbolo de la lengua"

La escuela Roselló Pòrcel, en el barrio de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, fue el primer centro educativo público que impulsó la inmersión lingüística del catalán. Lo hizo en el mismo contexto en que se desarrolló y aprobó la Llei de Normalització Lingüística de Catalunya (conocida popularmente como 'Llei del Català'), hace más de 43 años. Con este historial, no es de extrañar que el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) haya escogido Santa Coloma para celebrar, este viernes, las 'Segones Jornades sobre Política Lingüística als Municipis'.

"Creo que estamos consiguiendo que la mirada lingüística penetre en el tejido municipal del país", ha declarado el conseller de Política Lingüística, que ha cerrado el acto. "Lo que hacemos a nivel local tiene mucho impacto en el presente y en el futuro del acceso a la lengua, porque sin acceso a ella no se puede potenciar el uso ni la defensa de los derechos lingüísticos". Ha sido la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, quien ha dado la bienvenida a la ciudad a los asistentes de la jornada, que han llenado la sala polivalente de La Ciba. El CPNL explica que han asistido a las jornadas unas 225 personas, de unos 70 ayuntamientos catalanes. González ha destacado que Santa Coloma "es la cuna de la inmersión lingüística" y que "representa un símbolo del progreso del catalán". "Somos conscientes de la responsabilidad que eso supone para el Ayuntamiento".

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, junto a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, a la entrada de La Ciba / Consorci per la Normalització Lingüística

González ha ensalzado la diversidad de la ciudad y ha señalado que en estos días, Santa Coloma celebra el inicio de la cuaresma, pero también del Ramadán y del nuevo año chino, un importante evento local debido a la gran cantidad de vecinos de esa procedencia que viven en el municipio. "El catalán, la lengua y la cultura, siempre han sido un punto de encuentro que conecta a todas las realidades de la ciudad".

Más alumnos en los cursos, menos hablantes habituales

Así, González ha relacionado las olas migratorias que a mediados del siglo XX llegaron a Catalunya con los movimientos demográficos más recientes: "En los años 70, el futuro pasaba por hablar catalán, la lengua propia del territorio, que significaba oportunidad y futuro —ha reflexionado la alcaldesa—, esto no ha cambiado nada en la actualidad, es aún una herramienta imprescindible para unir realidades en una ciudad como Santa Coloma". Pese al trabajo constante del CPNL, el área de Barcelona registra los niveles de uso habitual más bajos de Catalunya. Así lo ha corroborado Marta Salicrú, comisionada de Ús Social del Català del Ayuntamiento de Barcelona, que ha mostrado los resultados de la última encuesta de usos de la lengua en la capital catalana: Pese a que cerca del 90% lo entienden y un 70% lo puede hablar, apenas el 35% lo usa de manera habitual, un porcentaje que escalaba hasta el 49% en 1989.

Sin embargo, la primera en tomar la palabra ha sido la gerente del Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL), Gemma Vázquez, que ha agradecido al Ayuntamiento de Santa Coloma la organización de las jornadas en el municipio, y ha destacado la tarea realizada por el Centre de Normalització Lingüística (CNL) local, llamado L'Heura. "El CPNL es un punto de encuentro, así que contad siempre con nosotros para construir la política lingüística de vuestros municipios", ha declarado Vázquez, como apertura a una jornada muy encarada a ofrecer facilidades, herramientas, guías, consejos y recomendaciones para que representantes municipales tiren adelante en sus municipios planes locales para el impulso del uso de la lengua catalana.

La comisionada del Ús Social del Català en el Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, durante las jornadas de política lingüística en Santa Coloma / Consorci per la Normalització Lingüística

Vázquez ha hecho balance del último año en términos de normalización lingüística y ha destacado un "récord de inscripciones" en los cursos, así como el trabajo llevado a cabo para atender la demanda en los municipios rurales. Asimismo, ha mencionado que en el último año se han creado 350 nuevos cursos que han conseguido sumar 8.000 plazas más. "La política lingüística municipal es una realidad creciente, en los últimos tiempos se han creado muchas concejalías de política lingüística y muchos ayuntamientos ya han elaborado sus planes locales de impulso del catalán".

"Queremos que la gente ligue en catalán, basta de hacerlo en castellano porque las canciones de reguetón sean en castellano" Marta Salicrú — Comisionada de Ús Social del Català del Ayuntamiento de Barcelona

Durante la mañana han tomado la palabra una decena de representantes políticos de localidades como Barcelona, Tarragona, Tivissa, Roses, El Prat de Llobregat, Salt, Manresa, Lleida, así como de la propia Santa Coloma. Han explicado los proyectos y buenas prácticas llevadas a cabo en los últimos meses o años, que han incidido en el uso del catalán en ámbitos como el comercio, los derechos sociales, la educación o la cultura. En síntesis, como ha planteado la coordinadora del Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, Marcel·lina Bosch: "Sin compromiso y liderazgo del mundo local es muy difícil consolidar líneas políticas estratégicas de defensa de la lengua". El abordaje de la situación ha sido transversal, y el ocio no ha quedado aparte: "Queremos que la gente ligue en catalán, basta de hacerlo en castellano porque las canciones de reguetón sean en castellano", ha defendido Marta Salicrú ante los aplausos de los asistentes.

40 propuestas para impulsar el catalán a nivel local

Con el objetivo de ofrecer todas las facilidades posibles a los representantes de las administraciones locales que han asistido a las jornadas, el CPNL ha elaborado una detallada guía que ofrece a los cargos electos municipales una serie de medidas tendentes a impulsar el uso del catalán en sus municipios. La encargada de presentar la completa guía para los municipios ha sido la directora del Àmbit de Formació i Foment del CPNL, Marina Massaguer: "Somos conscientes que si eres alcalde o concejal tienes mil preocupaciones, y no queremos que hacer un plan de impulso al catalán sea un dolor de cabeza", ha admitido Massaguer.

Así, el dosier contempla 40 propuestas, englobadas en cinco ámbitos. Todo un cosmos social que va desde la necesidad de garantizar el uso normal de la lengua en las instituciones locales y las empresas públicas, pasando por el tejido comercial y empresarial local, el sector educativo y la atención a los niños, adolescentes, jóvenes y gente mayor, contemplando también las actividades deportivas y de ocio, hasta el tejido asociativo. "Tampoco queremos que la gente esté todo el día con capa de superhéroe lingüístico en los comercios, queremos ofrecer estas herramientas desde el Consorci para que la responsabilidad no recaiga exclusivamente en las personas individuales".

La directora del Àmbit de Formació i Foment del CPNL, Marina Massaguer, durante las jornadas de política lingüística en Santa Coloma / Consorci per la Normalització Lingüística

Ha declarado Massaguer que la política lingüística no son solo acciones concretas, sino que se radica en cada comunicación pública de cualquier administración o empresa, en el momento de "escoger en qué lengua hacerlo". Acciones que pueden parecer cotidianas pero que tienen un gran impacto en el día a día como configurar en catalán los dispositivos y ordenadores de las oficinas municipales, velar porque la rotulación y la música que se reproduzca en actos públicos sea en catalán, cláusulas lingüísticas en la contratación pública, "para asegurar que las personas que atienden a la ciudadanía garantizan los derechos lingüísticos". Massaguer ha finalizado su intervención recomendando a los representantes políticos locales que elaboren planes de impulso al catalán o, en su defecto, proyectos sectoriales para el impulso del uso de la lengua.

El conseller Vila ha querido cerrar las jornadas con un llamamiento al mundo local, a cuyos representantes ha pedido que sean "tremendamente exigentes" con la conselleria de Política Lingüística: "Los que tengáis responsabilidades en un ayuntamiento, dad un paso al frente. Con que se haga una concejalía con poco presupuesto y un solo proyecto, eso ya marca la diferencia". En general, la jornada ha destilado una propuesta compartida por todos, y que ha verbalizado la comisionada barcelonesa de Ús Social del Català: "Hay que garantizar el derecho a vivir en catalán en Barcelona".