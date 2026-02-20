Seis estaciones del metro de Barcelona cambiarán de nombre… pero nadie sabe cuándo

Cuatro años después de su aprobación, seis cambios de nombre previstos en estaciones de la red de metro de Barcelona siguen sin aplicarse y, por ahora, no tienen calendario. La medida fue acordada en 2022 por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) como parte de un paquete más amplio de nuevas denominaciones para varias estaciones ferroviarias del área metropolitana.

Nombres que reflejan la identidad del barrio

Algunos de estos cambios están pensados para estar más vinculados a la identidad de los barrios. Por eso, se aprobó que la estación de Vall d’Hebron incorpore Sant Genís a su denominación (pasando a ser Vall d'Hebron | Sant Genís); Llucmajor pasará a llamarse Llucmajor | República; y Congrés adoptará el nombre de Congrés | Indians.

En el caso de Congrés | Indians, el 31 de diciembre de 2025 se realizó un acto simbólico con la colocación de un panel con la nueva denominación y una fiesta vecinal con chocolatada. Sin embargo, la modificación solo se aplicó en el cartel de una de las salidas; el resto de la señalización y los mapas mantienen el nombre anterior, ya que el cambio aún no se ha implementado de manera oficial.

Evitar confusiones

También se aprobaron cambios destinados a que los nombres de las estaciones reflejen mejor su ubicación. Es el caso de Drassanes, que pasará a llamarse La Rambla | Drassanes, para que quede claro que la estación se encuentra en este turístico paseo.

Otros cambios previstos quieren evitar confusiones entre los usuarios. Con este fin, se acordó unificar el nombre de las estaciones intermodales que están conectadas, mientras que las estaciones no conectadas que actualmente comparten nombre recibirán denominaciones distintas.

Por eso, tanto la estación de metro de Clot como la de Rodalies Clot-Aragó pasarán a llamarse El Clot, al estar conectadas. En cambio, en Bellvitge las estaciones no están lo suficientemente próximas para un transbordo ágil, por lo que recibirán nombres diferentes: la estación de metro será Bellvitge Rambla Marina, mientras que la de Rodalies adoptará el nombre de Bellvitge | Gornal.

Altos costes

Fuentes de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) consultadas por este diario explican que los cambios están en “lista de espera” y aún no tienen fecha prevista. Su aplicación requiere renovar toda la rotulación, planos y sistemas de información, no solo en el metro sino también en otros operadores de transporte, lo que supone una inversión importante.

La intención es aprovechar futuras obras o intervenciones en la red, como ampliaciones de líneas, para implementar entonces los nuevos nombres y así optimizar los costes de los cambios.