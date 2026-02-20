Josep Mateu, presidente del RACC: "Catalunya debe quedarse sus autopistas y vías de tren, con lo bueno y lo malo"

El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) da el pistoletazo de salida este viernes a su 120 aniversario, un hito que la compañía festeja con especial entusiasmo. La cifra redonda llega en un momento de crecimiento y diversificación y corona la trayectoria de su presidente. Josep Mateu (Girona, 1954) encabeza la compañía desde 2015, tras haber sido CEO y director general durante dos décadas. En paralelo a su actividad económica, el club ejerce de activo analista de las infraestructuras y desplazamientos en Catalunya e impulsa los deportes de motor.

Catalunya, y en especial el área de Barcelona, ha vivido un inicio de año negro en movilidad ferroviaria y por carretera, a raíz del accidente de Gelida, el viento y el mal estado general de las infraestructuras. ¿Qué receta el RACC?

En 2017 hicimos una sesión de trabajo sobre peajes y preguntamos qué pasaría con el mantenimiento cuando terminaran las concesiones. Y un secretario de Estado de un gobierno del PP dijo que nadie quería ponerle el cascabel al gato. Pero igualmente levantaron los peajes, porque en Catalunya la gente estaba harta de que se tuviera que pagar solo aquí. Les planteamos crear un sistema de pago por uso igual en todo el Estado, que pagara más quién más usara las vías de alta capacidad y quién más contaminara, y que la hucha generada con ello la administrara cada autonomía. Tres años después, tengo la sensación que esto no pasará nunca. El gobierno nunca pondrá peajes en toda España.

¿La viñeta sería una buena opción?

El Govern lo planteó en un momento muy complejo, hace una década. Parecía algo independentista, se explicó mal. Hay que saber aún si la Comunidad Económica Europea lo acepta o no, pero una viñeta gestionada desde Catalunya sería una solución. Sin embargo, es más importante el traspaso de las vías que la viñeta. Los vascos tiene desde 2020 traspasadas todas las vías de alta capacidad a sus diputaciones.

Precisamente la Cambra de Barcelona pidió este martes el traspaso de estas competencias.

El Estado no está haciendo las inversiones, las ejecuciones de obra son las que son. Así que ya puestos, pues que Catalunya se quede sus autopistas y vías de tren, con lo bueno y lo malo. Una vez traspasadas, podremos decidir si queremos viñeta, peaje a la sombra, un peaje con unos aros de paso… Pero cuidado con la falta de planificación: los peajes no pueden ser obligatorios, deben existir vías alternativas. La N2 o la N340, que eran la alternativa de la AP7, en muchos tramos han desaparecido porque las poblaciones de costa las han convertido en ramblas. O sea, hay que pensarlo muy bien.

Las encomiendas de gestión, como la acordada para desencallar el Quart Cinturó del Vallès, ¿son un buen paso previo?

Como el Estado no acaba de hacer una obra, le da el dinero a la Generalitat para que la haga y esta la hace. Es una fórmula más rápida, porque si una obra se presupuesta para un año y no se hace, el dinero se destina a otra cosa y hay que volverla a presupuestar. Es muy importante que un consorcio reciba y ejecute los fondos, porque así el saldo se puede gastar el año siguiente.

Una política que sí depende de Catalunya, más concretamente de los ayuntamientos, son las Zonas de Bajas Emisiones. Este invierno hemos descubierto que son ‘de quita y pon’, tras la amnistía a 24 ciudades en las que bajó la contaminación y la suspensión 'sine die' de todas durante la crisis de Rodalies. ¿Se está confundiendo al propietario de un vehículo contaminante en vez de animarle a sustituirlo?

Están mal planteadas de inicio, porque no hay uniformidad. Puedes tener unos requisitos para entrar en Barcelona y otros para ir a Sant Cugat. Cada municipio va por su cuenta. Además, perjudica mucho a la población de menor capacidad económica. Los que se ven obligados a cambiar el coche son los que tienen menos dinero para hacerlo. Por eso los ayuntamientos van con tanto cuidado, para no perjudicar a sus votantes. Y ahora la suspensión por Rodalies… Nos estamos acostumbrando a gestionar por crisis: cuando hay una crisis, cambiamos el sistema que teníamos planteado y automáticamente aplicamos otro. Como no va Rodalies, que todos vengan en coche o que todos teletrabajen, dos cosas imposibles. Seguramente en la Administración Pública mucha plantilla puede teletrabajar, pero la mayoría de gente de Barcelona no puede. Son ocurrencias.

Josep Mateu, presidente del RACC, en la sede del club, junto en la entrada de Barcelona por la Diagonal / Marc Asensio Clupes / EPC

Desde el 2 de enero, todos los patinetes eléctricos deben tener seguro de responsabilidad civil en España. ¿Han notado un ‘boom’ de demanda?

Muchos usuarios no son conscientes de la nueva obligación y por eso la demanda crece muy poco a poco. Y es un perfil que vigila mucho los gastos, al que le cuesta dar el paso. Se conciencian a medida que ven que puedes hacerse daño y hacérselo a alguien. Conozco casos de gente que ha atropellado a alguien con un patinete y tiene que afrontar una reclamación de 30.000 euros: tienen que buscar si se lo cubre el seguro de casa o el que sea, porque es mucho dinero.

Los ayuntamientos han empezado una cruzada contra las infracciones en patinete.

En general, el nivel de conocimientos del usuario de patinete sobre las normativas es muy limitado. Ya pedimos en su día a la DGT que todos los usuarios de la vía pública tuvieran un título de circulación. ¿Por qué debe tenerlo una moto y no una bicicleta o un patinete? No tiene por qué conocer una señal de contra dirección, por ejemplo. Como la DGT no estaba por la labor, nos propusimos crear un 'titulín', como el que existe en náutica, y tenemos un curso online para estos vehículos ligeros.

¿Cuál es el futuro del patinete en Barcelona?

Parece que sea el enemigo de todo el mundo, pero yo le veo un gran recorrido como transporte urbano, tanto compartido como particular. Lo que parece que se ha terminado es el caos de los sharings de patinetes dejados de cualquier forma por las calles. ¡Con la tecnología se puede evitar! En Estocolmo, por ejemplo, tienes la obligación de aparcarlo en un determinado horario y lugar y sino te van cobrando un importe creciente en la tarjeta de crédito con la que te has registrado. Así que ya se cuida el usuario de aparcarlos bien. En Barcelona no llegó a despegar por este desorden y ahora a las instituciones les cuesta mucho volver a arrancar.

El RACC es un activo y veterano estudioso de la movilidad, con estudios periódicos muy influyentes. Acaba de estrenar un barómetro del peatón de Barcelona, que advierte de imprudencias y mucho estrés. ¿El peatón tendrá que ir asegurado, en el futuro?

Sí, es que el peatón debería ir asegurado. Hoy estás en las manos del seguro de responsabilidad civil que tenga cualquier otro actor de movilidad con el que coincida en la calle. Parece que un peatón no pueda hacer daño a nadie, y esto no está tan claro. Muchos van distraídos y desplazarse por la ciudad les causa estrés, pueden provocar un accidente sin querer y entonces necesitar la cobertura de un seguro. El mercado debe adaptarse a esta situación cotidiana, acabará existiendo una póliza.

Los estudios del RACC no solo analizan tendencias, si se tercia, también regañan a las administraciones y piden cambios normativos e inversiones. ¿Qué autoridad moral confieren al club las nuevas generaciones de políticos?

No les regañamos… Con las Administraciones tenemos máxima exigencia y máxima colaboración. Las dos cosas, colaboración sola no. Cuando hacen las cosas bien, lo decimos. Y cuando lo has hacen tan bien, también. Nos hemos hecho respetar y tenemos un papel relevante. Igual que estamos al lado del socio para ayudarle, también estamos al lado del país y de la ciudad para ayudar a hacer las cosas bien. No nos casamos con nadie, somos independientes. Observar, preguntar, escuchar y servir, este es nuestro modelo.

¿Le duele que las izquierdas tilden al RACC de ‘lobby’ del vehículo privado?

Hace mucho tiempo que somos un grupo de servicios a la movilidad y por ejemplo tenemos más de 25.000 socios que son ciclistas. ¡También representamos sus intereses! Pero al hablar de la ciudad, hay una cierta animadversión con nuestras opiniones. Por ejemplo, no queremos más coches en la Via Augusta, pero no puede ser que el 20% de calzada se dedique a la bici cuando representa solo el 2% de usuarios. Este espacio podríamos dedicarlo al transporte público, que lo necesita. Las izquierdas a veces hablan de la ciudad como tribus: los que van en bici, los que van en coche, los que van en metro… Y no es así, porque la gente hoy somos multimodales, podemos usar cinco medios de transporte el mismo día. Y cambiamos el chip cada vez: cuando vamos en bici o a pie, hacemos cosas de las que nos quejamos cuando vamos en coche o en bus.

El RACC cumple 120 años con 890.000 socios y nuevos productos y servicios / Marc Asensio Clupes / EPC

En los últimos años se ha consolidado un consenso técnico que no se ha traducido en medidas contundentes: la movilidad interurbana en Barcelona funciona mucho peor que la urbana.

El 70% de la gente que va por Barcelona en coche son de fuera, porque los de Barcelona van la mar de bien en metro y bus. ¡Pregunte en cualquier calle del Eixample! El transporte interno funciona, el que no va bien es el de entrada y salida. Y como la gente no confía en él, viene con su coche.

¿Cómo empezaría a resolverlo?

La falta de coordinación en las obras de Barcelona es un drama, no tienen en cuenta a toda la gente que debe entrar y salir cada día para trabajar, estudiar, ir al hospital o a comprar. Primero hay que arreglar el acceso, con visión metropolitana, y luego arreglar la capital, no todo a la vez. Tenemos la ciudad levantada con 200 obras en marcha y encima nos ha fallado el mayor sistema de entrada y salida, que es Rodalies. La red ferroviaria o la Ap7 tardarán mucho en arreglarse y, tal como está el mercado de la vivienda, mucha gente joven se irá a vivir fuera de Barcelona los próximos años. Si construimos 50.000 viviendas públicas, hay que solucionar cómo llegar a ellas. ¡Sino, que no las hagan! Las soluciones deben ser a 10 años vista.

La creación de aparcamientos alrededor de Barcelona apenas ha avanzado en tres años.

Somos muy críticos al respecto, no con el Govern sino con todos los gobiernos implicados en esto, tanto los de Catalunya como los de fuera. Y Adif no le ha dado prioridad. Cuando alguna población ha querido crear zonas azules alrededor de su estación, como varias del Vallès, han tenido que abrirlas a residentes porque los vecinos también quieren dejar allí su coche. Así que un señor que viene de Vic y quiere dejar su coche en Parets para seguir en tren hasta Barcelona no puede hacerlo. Esto es una visión metropolitana sin abordar.

La red de autobuses interurbanos está llamada a convertirse en la estrella del ‘mientras tanto’, a la vista de versatilidad y su crecimiento en usuarios.

La única solución a corto plazo será el autobús. Aunque no puede llevar los miles de pasajeros que llevan los trenes, pueden suplir carencias ferroviarias. Lo que se está haciendo en Rodalies, ya lo dijo el RACC hace tres meses.

El RACC también es un activo organizador de carreras deportivas y de motor, entre ellas la Fórmula 1 en Montmeló. ¿Cómo valora el reciente anuncio de acoger el Mundial hasta 2032 pero cada dos años?

Hay que agradecer al Govern también que haya tenido coraje político. La Fórmula 1 es muy importante, tanto en lo deportivo como en impacto económico y proyección internacional de Barcelona y de Catalunya. Hay muchas ciudades y países emergentes que compiten por acogerla, así que es una gran noticia que podamos mantenernos en este tren, porque si te bajas de él puede costar muchos años volver a subirte. Madrid se bajó y ha estado 30 años sin Fórmula 1.