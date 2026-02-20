Barómetro de 2025
La inseguridad crece como principal problema para los vecinos de L'Hospitalet
La última Junta de Seguridad Local de L'Hospitalet reveló un aumento del 10,1% en los delitos entre 2024 y 2025, lo que llevó al alcalde David Quirós a expresar su preocupación por la situación
BARÓMETRO | La ciudadanía de L'Hospitalet da un aprobado raspado a la gestión de David Quirós en su primera valoración como alcalde
La inseguridad vuelve a crecer entre las preocupaciones de los vecinos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En la misma línea que otras grandes urbes metropolitanas, la falta de seguridad ha vuelto a encabezar la lista de los principales problemas del 2025 que destacan los vecinos encuestados en el barómetro municipal que cada año lleva a cabo el Ayuntamiento de la segunda ciudad de Catalunya. Y es que la sensación de inseguridad en L'Hospitalet ha crecido exponencialmente desde 2017 como el principal problema a destacar por los hospitalenses. Ahora, un 58,9% de encuestados la nombran como una de las tres mayores preocupaciones, lo que supone un aumento respecto al último barómetro (51%); y un 47% la colocan en primer lugar.
A mucha distancia, los siguientes problemas que más se mencionan en el 'top tres' son: la limpieza (23,2%) y la inmigración (12,2%), seguida muy de cerca por los problemas vinculados a la vivienda (11,2%). Ninguno de estos tres problemas principales de la ciudad es visto como un aspecto surgido en el último año, sino que más de la mitad de la población considera que hace cinco o más años que existen. La ciudadanía, en cambio, valora cómo aspectos positivos de vivir en L'Hospitalet el transporte público (19,7 %), la buena convivencia ciudadana (15,8%) y las infraestructuras y comunicaciones (12,5%).
Las quejas por el aumento de la percepción de inseguridad, la falta de limpieza y un incivismo también en auge quedaron plasmadas en una manifestación masiva del pasado mes de octubre y que contó con la participación de unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet y de la vecina Esplugues.
Esta preocupación ciudadana por la seguridad en la ciudad es, de hecho, compartida por los representantes públicos. La última Junta de Seguridad Local de L'Hospitalet, celebrada este jueves 19 de febrero, constató un nuevo aumento de los delitos en la ciudad. Entre 2024 y 2025, los hechos penales en la localidad aumentaron un 10,1%, manteniendo la línea ascendente de los últimos años. El propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, dijo en rueda de prensa estar "muy preocupado" por estos datos. En la misma línea, la consellera de Interior, Núria Parlon, señaló que "no son unos buenos datos" y que, por ello, las distintas administraciones se han comprometido a llevar a cabo "un plan de choque" en materia de seguridad que arrancará esta primavera.
Satisfacción con la ciudad
La mayoría de los 1.500 hospitalenses entrevistados para el barómetro se manifiestan mucho (18,1%) o bastante (39,4%) satisfecha de vivir en L'Hospitalet (57,5%). Además, un 60,4% de los encuestados se siente mucho (25%) o bastante (35,4%) identificado con L'Hospitalet, y un 64,3% considera que es una ciudad con identidad propia.
Más allá de las preocupaciones que refleja la encuesta, el barómetro también expone que el 65,8% de los habitantes de L'Hospitalet se considera muy o bastante satisfecho de vivir en su barrio. Pese a ello, el 58,6% de los ciudadanos cree que su barrio ha empeorado en los últimos dos años, mientras que un 22,1% opina que ha mejorado. Así, el 35,7% de los hospitalenses confían en que en los próximos dos años el su barrio mejore, mientras que el 42,6% cree que va a empeorar.
Los vecinos del Distrito III —Santa Eulàlia y Granvia Sud— son los que creen en mayor medida que el barrio ha mejorado (33,6%), mientras que los del Distrito IV —la Florida y les Planes— son los que perciben la situación más negativamente, con un 70,2% que considera que ha empeorado. Respecto a las perspectivas de futuro, las diferencias por distritos son menores. Sin embargo, los distritos VI —Bellvitge y Gornal—, III y I —Centre, Sanfeliu y Sant Josep— siguen siendo los más optimistas.
