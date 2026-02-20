Esplugues se suma a las celebraciones del Año Gaudí con un amplio programa cultural y patrimonial

Con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, Esplugues se adhiere a la conmemoración con una propuesta cultural que pone el foco "en la vinculación del arquitecto modernista con el patrimonio cerámico local y su papel en la historia del arte", explica el consistorio en un comunicado. Entidades culturales y patrimoniales locales, los museos y el archivo municipal se han unido para crear una programación conjunta alrededor de la figura del gran arquitecto, con actividades repartidas a lo largo del año y abiertas a todos los públicos.

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, ha remarcado durante la presentación que ha tenido lugar este viernes que se trata de una "celebración transversal y amplia, que hace hincapié en aquello que nos une a Gaudí y que refuerza a Esplugues como un punto destacado del patrimonio modernista del Baix Llobregat".

Así, el Año Gaudí ha servido en la ciudad para tejer una programación entre varias entidades culturales –AUGGE, AMPEL, L'Avenç Centre Cultural, el Grup d'Estudis d'Esplugues, ANC Esplugues y Òmnium Cultural Esplugues–, vecinos y vecinas de la ciudad y las instituciones. "Una demostración de como la cultura y el patrimonio de Esplugues son un eje fundamental de la identidad de la ciudad y la proyectan hacia el futuro", sostiene el Ayuntamiento. Así, las propuestas tienen como objetivo revalorar el vínculo histórico de la ciudad con Gaudí, especialmente a través de la fábrica de cerámica Pujol i Bausis, más conocida ahora como La Rajoleta, que suministró materiales al arquitecto para sus trabajos.

Para la vicepresidenta de Amigos de los Museos y el Patrimonio de Esplugues de Llobregat (AMPEL), Roser Vilardell, "Esplugues participa en el Año Gaudí por méritos propios, a partir de su vinculación con la antigua fábrica Pujol i Bausis, que está muy documentada en el archivo municipal". También ha participado en el acto la presidenta del Grup d'Estudis d'Esplugues, Rosa Abós, quien ha destacado que este es un año "para compartir cultura" y ha subrayado la unión de las diferentes entidades para recordar la figura de Gaudí, pero también para "reforzar la misión de preservar nuestro patrimonio".

Entre las actividades programadas, destacan conferencias especializadas sobre el trencadís, el uso de la cerámica en la arquitectura modernista y aspectos relacionados con la Sagrada Familia o la catalanidad de Gaudí; visitas guiadas llamadas 'Gaudí y Esplugues', que permitirán conocer la vinculación del maestro con la ciudad y la cerámica producida en La Rajoleta; actividades familiares y talleres; o salidas culturales a lugares emblemáticos relacionados con el arquitecto (como la Colonia Güell, la Cripta Gaudí o visitas guiadas a la basílica de la Sagrada Familia).

También propuestas artísticas y teatrales, como el teatro musical 'L'arquitecte prohibit' que acercan la figura del arquitecto a un público amplio; propuestas festivas como la iniciativa vecinal 'Flors al carrer', que tendrá como temática la obra de Gaudí; 'Els colors de Gaudí', un evento especial con actividades artísticas inspiradas en los colores cerámicos; y el Día Internacional de los Archivos, una propuesta que profundizará en la relación de Gaudí con Esplugues y pondrá en valor el archivo histórico de la ciudad.