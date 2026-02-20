Desciende del número de accidentes de tráfico en Castelldefels

La Policía Local de Castelldefels ha hecho pública su Memoria anual de accidentes de tráfico (correspondiente al ejercicio 2025) y, para el Ayuntamiento de Castelldefels, las principales conclusiones que se extraen "son positivas", dado que durante el año no se produjo ningún accidente de tráfico con víctimas mortales y el número de siniestros bajó un 12% (336 accidentes en 2025, por los 381 de 2024).

En total, a lo largo del año se produjeron un total de 336 accidentes, de los que 172 acabaron con personas heridas. La mayoría de las lesiones fueron leves y los heridos graves se redujeron hasta 13 personas, la cifra más baja de los últimos años (un descenso del 18% respecto a 2024). Sin embargo, el consistorio reconoce que, pese a la mejora, los datos no esconden una realidad persistente: en caso de accidente, las personas que van en moto, a pie o en patinete suelen ser las que más sufren las consecuencias.

En cuanto a los accidentes con presencia de alcohol, se han reducido en un 4% entre 2024 y 2025 (40 accidentes el pasado año, por los 42 de hace dos años). El tipo de accidente más habitual es la embestida, con 54 accidentes el pasado año, que suponen un 16% del total de siniestros. La causa más habitual de accidente el pasado año fue el error humano, con 190 accidentes (57% del total del año).

"Motoristas, peatones y usuarios de patinetes eléctricos concentran a la mayor parte de las personas heridas en accidentes de tráfico en 2025, una realidad que vuelve a poner a los usuarios más vulnerables en el centro de las políticas de seguridad vial del municipio", remarca el ayuntamiento en un comunicado. Según la Memoria Anual de la Policía Local, prácticamente tres de cada cuatro personas heridas en accidentes de tráfico pertenecen a estos colectivos: motoristas, peatones, ciclistas o usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP).

Noticias relacionadas

Así, los motoristas siguen encabezando las estadísticas de lesiones graves, seguidos de los peatones (especialmente en casos de atropellos). A todo esto se suma el crecimiento sostenido de los accidentes en los que se ven implicados patinetes eléctricos, cada vez más presentes en la movilidad habitual de la ciudad. Este cambio en la forma de desplazarse por Castelldefels obliga a repensar espacios, normas y hábitos de convivencia en la vía pública.