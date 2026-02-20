La ciudadanía de L'Hospitalet da un aprobado raspado a la gestión de David Quirós en su primera valoración como alcalde

David Quirós lleva algo más de un año y medio como alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Un poco menos del tiempo que le queda para presentarse por primera vez como alcaldable en unas elecciones municipales, las de mayo del 2027. La conexión económica entre el norte y el sur de la ciudad, limitar el ladrillo o la intervención integral en los barrios del norte de la ciudad son algunas de las iniciativas con las que Quirós pretende marcar perfil propio y, consecuentemente, distanciarse de la figura de su predecesora, la exalcaldesa Núria Marín. El barómetro municipal recoge por primera vez ahora una evaluación a la gestión del alcalde. Preguntados por el trabajo de Quirós en la ciudad, los vecinos encuestados lo aprueban con una nota media de 5,3 sobre 10, un aprobado raspado. Se trata de una nota similar a la que obtuvo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cuando llegó a la alcaldía (5,1).

La anterior encuesta se llevó a cabo en octubre de 2024, cuando Quirós llevaba tan sólo cuatro meses como alcalde de L’Hospitalet, por lo que el barómetro no llegó a contemplar una nota cuantitativa para su gestión, aunque sí que recogió que los vecinos de L'Hospitalet valoraban de forma positiva el relevo en la alcaldía de la ciudad.

Si la nota se divide por votantes de los distintos partidos que forman el consistorio, el alcalde obtiene una valoración de aprobado entre los votantes de PSC (5,9), Comuns (5,3) y PP (5,0). En cambio, suspende entre los votantes de ERC-EUiA (4,4) y Vox (3,6). Al preguntar por la gestión del Ayuntamiento de L'Hospitalet, el 67,1% de los hospitalenses la aprueba, frente a un 26,9% que otorga una nota inferior a 5. En este caso, la nota media es de 5,5 sobre 10. La encuesta de opinión pública, que ha llevado a cabo un total de 1.500 entrevistas, señala que el 40,1% de los residentes considera que la gestión del Ayuntamiento ha empeorado en los últimos dos años, mientras que un 29,1% cree que está igual y el 24% considera que ha mejorado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de columnas sobre la notoriedad del alcalde.

La seguridad y la limpieza vuelven a ser las principales preocupaciones que manifiestan los vecinos de L'Hospitalet. Dos cuestiones que han sido protagonistas en el inicio del convulso curso político de este 2025 —la encuesta se llevó a cabo en diciembre—. Entre septiembre y diciembre, Quirós tuvo que afrontar las protestas de la plantilla de la Guardia Urbana por la renovación de un nuevo convenio, así como una multitudinaria manifestación para reclamar más medidas contra la inseguridad y el incivismo. De hecho, la Junta de Seguridad Local que se celebró este mismo 19 de febrero constató un nuevo repunte delictivo en la ciudad, lo que supone una dinámica opuesta a la de ciudades del entorno como Barcelona o Viladecans y que ha llevado al Govern de la Generalitat a anunciar un "plan de choque" para tratar de revertir la situación.

En los últimos meses, el ejecutivo local también ha sumado algunas victorias, como el desbloqueo del soterramiento del tramo sur de la Granvia —y que debe ser el primer paso para hacer realidad el futuro polo biomédico que se prevé en esa zona—; el primer Plan local de vivienda de la ciudad; y el primer presupuesto para el plan de regeneración integral de los barrios del norte de la ciudad, su principal proyecto.

El barómetro pregunta también por algunos de estos planes. En general, las medidas del Plan del Samontà —área donde se encuentran los barrios del norte— gozan de una aceptación elevada: más del 60% de la ciudadanía considera que contribuirán mucho o bastante a mejorar la zona. Destacan especialmente el incremento de recursos policiales y de agentes de convivencia, que obtiene el mayor apoyo (84,8%) y, en segundo lugar, la remodelación del mercado de Collblanc (73,9%). Sin embargo, pese a los avances administrativos, la mayoría de estos grandes proyectos todavía no han empezado a materializarse. El alcalde tiene margen hasta mayo del 2027, cuando se celebrarán los nuevos comicios municipales, para que estas iniciativas empiecen a tener una traslación física más perceptible para el ciudadano. Retos, eso sí, que debe afrontar con un gobierno en minoría y con un Pleno cada vez más fragmentado.

Crece la notoriedad de Quirós

Respecto al conocimiento público del edil, el 23,7% de los ciudadanos citan correctamente de manera espontánea a David Quirós como alcalde de L’Hospitalet, un porcentaje que mejora respecto al barómetro del año pasado (17,1%) pero que todavía queda lejos de los registros alcanzados por Marín antes de ceder la vara de mando (73,5%). Eso sí, entre el 76% que no recuerdan el nombre de Quirós de forma espontánea, casi la mitad sí que lo reconoce al mencionarlo como nuevo alcalde de la ciudad.

En consonancia a cifras similares a las de años anteriores, un 86,9% de los habitantes no conoce a ningún concejal ni concejala. La regidora más conocida es Lola Ramos, con un 2,9% de menciones espontáneas, seguida por Jesús Husillos y Olga Gómez, con un 1,1% y un 1,0% respectivamente. Si se pone el foco en los miembros de la oposición, el concejal más mencionado es el líder de ERC, Jaume Graells (0,9%), seguido de la portavoz del PP en el hemiciclo, Sonia Esplugas (0,7%).

Por grupos, el PSC es el partido del consistorio con la nota más alta, con un 4,8 de media, seguido de ERC y Comuns (con un 4,5 y un 4,3, respectivamente). Los grupos que obtienen la nota más baja son el PP, con un 3,1 y Vox, con un 2,7. Las valoraciones varían significativamente en función del recuerdo de voto: en todos los casos, las notas más altas proceden de los propios votantes. PSC y ERC-EUiA son los únicos partidos que aprueban más allá de sus propios votantes.