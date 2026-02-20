Barcelona reitera su alineación con el taxi frente a las VTC pero reclama su digitalización para competir en servicio

El taxi es la prioridad para la ciudad frente a los VTC, ha reafirmado la directora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lídia Torres, pero hay que “revisar cómo mejorar el servicio”. Un encuentro este viernes entre empresas del sector que trabajan con el taxi y los conductores ha servido para trasladar el mensaje de que si el coche amarillo y negro quiere mantenerse como primera opción frente a los VTC, debe estar en las aplicaciones que facilitan la contratación mediante el móvil.

El turismo es un actor importantísimo en la ciudad y los clientes que llegan a Barcelona no se dirigen a la parada de taxis, sino que, acostumbrados a cómo se hace en las grandes urbes en buena parte del mundo, sacan su móvil del bolsillo para contratar el desplazamiento. La administración local y la Generalitat son favorables a mantener como prioritario al sector regulado frente a la entrada de nuevos operadores globales, pero ve que hay que adaptarse a los nuevos tiempos.

Responder al sector turístico

“El taxi forma parte del ADN de Barcelona", con 10.500 licencias y 6.000 profesionales que circulan cada día. Sin embargo, Torres ha hecho un llamamiento a avanzar en su digitalización. “Las aplicaciones como Freenow favorecen la prestación del servicio y son muy útiles, ya que a través de ellas se llega al sector turístico, ya que vienen de otros países donde las utilizan”, ha indicado Torres.

En la ciudad, esta plataforma es la más utilizada por los taxistas, con 4.300, mientras que Uber cuenta con 1.700. Bolt y Cabify también se han abierto al taxi en previsión de que la futura Ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas limite la circulación de los VTC en la ciudad. “El taxi tiene que adaptarse a las nuevas formas de coger pasajeros. Si el taxi no está ahí para cubrir las necesidades se utilizará otra forma”, ha alertado la directora de la tecnológica Freenow, Isabel García.

Visión empresarial

El presidente de Advanced Leisure Services (ALS), Angel Díaz, ha alertado a los taxistas que no tienen presencia allí donde están los turistas. “Estamos en un proceso de cambio tremendo y lo dirige el consumidor, sois un elemento fundamental para el turismo”, ha indicado.

Por su parte, el Presidente de Taxi Services Provider (TSP), Dionisio Gracia, ha defendido que haya menos licencias pero que los taxis circulen a doble turno, reclamando “una mayor visión empresarial aunque sea una concesión municipal”.

“No se trata de convertir el sector en una gran empresa, sino en transformar lo individual en un ecosistema de autónomos con visión empresarial”, ha señalado. Estar en las plataformas, ha dicho, permite ingresar más dinero en menos tiempo, ha asegurado, señalando que el oficio ha pasado con el tiempo de ser un trabajo duro a ser muy rentable para autónomos o microemprendedores.

“Hay que anticiparse y si hay una corriente que no se puede parar hay que adelantarse para salir lo más reforzados posible, basándose en la eficiencia”, ha indicado Gracia. En esta misma línea, ha alertado que el sector tiene que prepararse para la aparición de los robotaxis y nuevos actores, ofreciendo un "servicio local pero tecnológico, adaptado al cliente, con plataformas locales e internacionales".

Saltarse la regulación

“No se puede consentir que en un sector hiperregulado nuevos actores se salten la regulación", ha afirmado el presidente del Consejo Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC), Ciriaco Hidalgo, que ha considerado en relación con las plataformas tecnológicas que operan con VTC que "los nuevos actores deben ser tan cumplidores como los que forman parte desde el origen de la regulación”. Hidalgo ha recomendado al taxi que coopere con el sector tecnológico para "liderar y gestionar los cambios", en vez de quedarse atrás y que "los beneficios se los queden otros".