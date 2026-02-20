Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell

El Ayuntamiento de Barcelona ha precintado cinco locales y ha detectado 396 infracciones en 27 establecimientos de 'souvenirs', alimentación, bares y restaurantes del barrio de la Salut, en el entorno del Park Güell. La intervención se enmarca en la decimocuarta multiinspección del mandato y está vinculada al Plan Endreça y a la estrategia de espacios de gran afluencia para reducir el impacto del turismo y garantizar la convivencia vecinal.

El consistorio ha indicado que las infracciones detectadas derivarán en el inicio de los expedientes correspondientes. Durante el operativo, se precintaron cuatro establecimientos por motivos relacionados con el suministro y las instalaciones eléctricas y otro más por razones de salud pública, a causa de plagas.

Del total de infracciones detectadas, 125 corresponden a actividades relacionadas con la licencia; 22, a salud pública; ocho, a ocupación del espacio público; 151, a paisaje urbano; 15, a la normativa de 'souvenirs'; 19, a tratamiento de residuos; 30, a normativa laboral y de seguridad social; 15, a tributos municipales; y cinco, a tributos estatales. Además, se han detectado cuatro situaciones anómalas en el suministro eléctrico.

Como en ocasiones anteriores, la intervención ha contado con la colaboración de otras administraciones. El dispositivo lo han integrado inspectores de los servicios municipales centrales, el distrito de Gràcia y el Instituto Municipal de Hacienda, así como por la Guardia Urbana, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y, como novedad, Endesa. Posteriormente, también intervinieron los servicios municipales de limpieza para borrar pintadas. Se requirieron 14 labores en ese sentido y se limpiaron 120 metros cuadrados de superficie.

La gran mayoría de infracciones detectadas están relacionadas con la actividad realizada, que sobrepasa la permitida por la licencia, así como por incumplimientos en carteles, señales y rótulos en todos los locales inspeccionados. Muchos establecimientos realizaban venta de 'souvenirs' sin autorización o combinaban diversas actividades sin permiso.

En los locales de alimentación, se han detectado anomalías en el mantenimiento de los alimentos, la salubridad y la caducidad de los productos. En cuanto al ámbito laboral, se han constatado irregularidades relacionadas con la normativa de trabajo y seguridad social. La primera teniente de alcaldía y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha afirmado que "esta actuación ayuda a organizar y a poner orden a una realidad que no se puede permitir en ningún sitio, pero todavía menos en barrios con una presión turística como los entornos del Park Güell".