Educación pública

Barcelona fija un máximo de 21 alumnos por clase en I3 para el curso 2026-2027

El descenso demográfico hará posible mantener la reducción sin crear más grupos

Un centro de educación especial de Barcelona pasa de concertado a público

España se queda sin niños: en 2050 habrá más del doble de jubilados que menores de 14 años

Un aula del Institut Escola Canyelles de Barcelona (Archivo)

Un aula del Institut Escola Canyelles de Barcelona (Archivo) / JORDI OTIX

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El Consorci d’Educació de Barcelona limitará a 21 alumnos por clase la ratio en I3 en todos los centros públicos durante el curso 2026-2027. La medida se enmarca en el avance progresivo en la reducción de ratios impulsado por la entidad y prevé que el 73% de las escuelas públicas de infantil y primaria tengan grupos de 20 alumnos, mientras que el 27% restante contará con 21 estudiantes por aula.

El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado en un comunicado este viernes que la bajada demográfica permitirá mantener esta reducción sin necesidad de crear grupos adicionales en I3. Para el próximo curso se prevén 9.881 solicitudes para iniciar la etapa de infantil, lo que supone 349 menos que el año anterior.

La oferta inicial de I3 para 2026-2027 será de 11.318 plazas, de las cuales 5.555 serán públicas y 5.763 concertadas. En cuanto a primero de ESO, se ofertarán 14.589 plazas, con cinco nuevos grupos repartidos en cuatro centros debido al crecimiento de escuelas que alcanzan sexto de primaria y que generarán nuevas líneas estructurales.

Entre las novedades, el Institut Escola Xirinacs incorporará dos grupos de primero de ESO y pasará a convertirse en instituto-escuela. Por su parte, el Institut Vallcarca estrenará edificio, con capacidad para tres líneas de ESO y dos de bachillerato. Con estas incorporaciones, la red pública contará con 27 institutos-escuela, frente a los 2 existentes en 2017.

Además, el Centre d’Educació Especial Lexia se integrará por primera vez en la red pública con 90 plazas. También se reforzarán las Oficines d’Escolarització con siete puntos de atención presencial en distintos distritos para facilitar la tramitación de solicitudes.

