Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida

Sophie Santos Alves, la menor de 14 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia ayer jueves tras no conocer su paradero desde que se dirigía a su instituto en el barrio barcelonés de El Carmel, ha sido hallada muerta.

La principal hipótesis del fallecimiento es el suicidio, según avanza 'Metrópoli' citando a fuentes de los Mossos d'Esquadra. Los padres de Sophie habían difundido un cartel con su imagen en redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda desde el momento en el que desconocían su paradero.