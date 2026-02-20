Activistas por el transporte público celebran la pacificación de la calle Francesc Layret de Badalona y la transformación de la antigua N-II

La Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) ha valorado positivamente a través de un comunicado el inicio de las obras en la avenida Alfons XIII (entre Sant Adrià y Badalona), y la previsión de que la semana que viene empiecen también las actuaciones de pacificación de la calle Francesc Layret, en el barrio del Centre. "Estas intervenciones representan un paso firme hacia un modelo de movilidad más sostenible, con más espacio peatonal, más protagonismo para el transporte público y mejores condiciones para la bicicleta", declara la entidad en un comunicado.

La entidad celebra que una "demanda histórica de la ciudad para favorecer el transporte público y la movilidad ciclista" como es la conversión del tramo central de la avenida Alfons XIII (la antigua N-II, la Carretera de Mataró) se esté haciendo ya realidad, y destaca que será "un espacio prioritario para las personas". "Desde la PTP hace más de veinte años que reclamamos esta transformación", exclaman. "Celebramos que finalmente se materialicen decisiones largamente planificadas y necesarias para reducir la dependencia del vehículo privado y mejorar la calidad urbana".

Pacificación de Francesc Layret

En cuanto a Francesc Layret, la supresión del tráfico es considerada por la PTP como "una actuación clave para proteger el centro y consolidar la isla de peatones". Entienden como fundamental el proyecto del carril bus en la Vía Augusta "puesto que será esta nueva configuración la que permitirá liberar el paso del transporte público que actualmente circula por Francesc Layret". En este sentido, la PTP pide que se agilicen al máximo las obras pendientes de licitar en la mencionada vía en sentido Montgat, "una pieza imprescindible para garantizar un transporte público más rápido, fiable y competitivo en los desplazamientos norte-sur a su paso por Badalona".

El efecto dominó de las obras en Badalona pasa también por la reurbanización de la Rambla Sant Joan, así como por las obras de las calzadas laterales de la autopista C-31. "Esta actuación permite ordenar los flujos de tráfico y contribuir a descongestionar la propia Vía Augusta", señala la entidad. "Somos conscientes que estos cambios comportan una adaptación importante para la ciudadanía", por ello, la PTP insiste en que "todas las actuaciones vayan acompañadas de una información clara y continuada antes, durante y después de las obras, así como de medidas complementarias que faciliten el cambio de hábitos hacia opciones más sostenibles".

Tramos pendientes en la antigua carretera de Mataró

Las obras en la avenida de Alfons XIII ya han comenzado, y contemplan la incorporación de un carril bici. "Lo valoramos positivamente y emplazamos al Ayuntamiento a completar de punta a punta el eje de la antigua N-II como vía ciclable continua, segura y muy conectada con la red metropolitana en sus tramos pendientes".

Finalmente, la PTP insta al gobierno local de Xavier Garcia Albiol "a aprovechar este impulso para reforzar la movilidad sostenible también en los nuevos ejes de crecimiento", con relación a la zona del Canal del Gorg, para que el ámbito "se desarrolle con una apuesta decidida por el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie". Para ello, la entidad reitera su disposición "a colaborar con el Ayuntamiento para que esta transformación se consolide con visión estratégica y coherencia de red".