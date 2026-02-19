Reunión en el consistorio
“Toque de alerta” de Collboni a las concesionarias de la limpieza en Barcelona para que redoblen sus esfuerzos
El alcalde pide a las empresas que “suban el nivel” de su labor y Laia Bonet recuerda que es “muy difícil” recuperar la confianza ciudadana en el mantenimiento y “muy fácil” perderla
Collboni triplicará los inspectores para controlar la limpieza de las calles de Barcelona
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este jueves con las cuatro empresas concesionarias del servicio de limpieza y recogida de residuos de Barcelona, FCC, CLD, Valoriza y Urbaser, y las ha llamado a redoblar sus esfuerzos, a “no bajar la guardia”. Así lo ha manifestado tras el encuentro la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ha precisado que el alcalde “ha trasladado un toque de alerta” a las empresas. En la reunión ha participado también la gerente municipal, Laia Claverol.
Bonet ha recordado que de lo primero que hizo Collboni en verano de 2023 tras ser investido como alcalde fue citar a las concesionarias e instalarlas a no escatimar esfuerzos para combatir “los datos preocupantes” que el barómetro municipal arrojaba en cuanto a la percepción de la gente sobre la limpieza de la ciudad. Entonces, ha proseguido, se acuñó el plan Endreça, como una medida “de choque” que ha acabado siendo “de mandato”.
Tercer problema de nuevo
Este jueves, siempre según la teniente de alcalde, la situación partía de otro punto: “Tenemos buenos datos, pero el mensaje del alcalde es que no podemos bajar la guardia”. Es cierto que en el barómetro de junio pasado la limpieza cayó del tercer al quinto puesto como principal problema de Barcelona respecto al de finales de 2024, aunque sin variar mucho el porcentaje de gente que lo elegía: de un 5,4% a un 5,1%. Pero también es cierto que en el barómetro de diciembre pasado, la limpieza volvió a ocupar el tercer lugar, con un 6.8% de los barceloneses señalándolo como primer obstáculo.
Bonet ha recordado que Barcelona invierte cada día un millón de euros en limpieza y recogida de residuos y ha puesto así en valor el esfuerzo de la ciudadanía y la necesidad de que las empresas lo tengan presente: “Es evidente que la ciudad está más limpia que la ciudadanía lo percibe, pero el toque de alerta era necesario. Es muy difícil recuperar la confianza ciudadana y muy fácil perderla”.
La ordenanza de convivencia
Siguiendo con las cifras, el gobierno del PSC subraya el refuerzo hecho en 2026, una ampliación de 37 equipos y 66 personas por jornada. De media, indica el consistorio, 1.980 operarios limpian las calles de la ciudad cada día.
La teniente de alcalde ha recalcado que si las concesionarias deben asumir su responsabilidad también tiene que hacerlo la ciudadanía: “Necesitamos que la ciudad se limpie mejor y que se ensucie menos”. Y ha citado la nueva ordenanza de convivencia como “un complemento de la exigencia a las empresas”, de las que ha afirmado que han “acogido bien” el mensaje de Collboni.
Las pulseras y el calor
Bonet no ha mencionado que en la reunión se haya tratado uno de los aspectos más sensibles de las labores de limpieza de Barcelona en los últimos tiempos: el riesgo que supusieron para los trabajadores del servicio las altas temperaturas del verano pasado. Una empleada de limpieza falleció en junio, en plena ola de calor. Aunque se descartó que el calor fuera la única causa, el suceso supuso un punto de inflexión. El consistorio prevé comprar 1.000 pulseras contra golpes de calor para que las utilicen empleados de Parques y Jardines.
