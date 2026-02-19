Renfe rehabilita la estación más antigua de España: arrancan los trabajos de mejora del apeadero de Cornellà

Renfe ha iniciado este lunes las obras de rehabilitación del edificio de viajeros y de mejora de la accesibilidad en la estación de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). La actuación cuenta con un presupuesto de poco más de dos millones de euros —2.092.064,88 euros (IVA incluido), para ser exactos—.

Los trabajos que la compañía empieza a ejecutar para mejorar las condiciones y la accesibilidad en esta estación de la línea R4 de Rodalies consisten en rehabilitar el edificio de viajeros, construido en 1855 y el más antiguo en funcionamiento de todo el Estado. Esta intervención, además, servirá para sustituir los ascensores existentes por nuevos equipos de elevación, al tiempo que se actuará en el vestíbulo, las zonas de espera y pasillos y, en el exterior, en las marquesinas y en el paso inferior.

"De estas obras se beneficiarán los más de 10.500 viajeros que utilizan estas instalaciones cada día. Durante el periodo que duren los trabajos se instalará la señalización necesaria para indicar a las personas usuarias las formas de acceso, con el objetivo de causar las mínimas molestias posibles", explica el Ayuntamiento de Cornellà en un comunicado.

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo son la rehabilitación completa de la fachada, la cornisa y la barandilla del edificio histórico de la estación; asimismo, para cumplir con la normativa de accesibilidad, se construirán rampas y escaleras en el acceso principal, dotándolas de pasamanos.

También se llevará a cabo la reorganización del espacio del vestíbulo principal, con acabados y zonas de atención renovadas; se cambiarán los ascensores existentes por otros nuevos; y la instalación de tres nuevas marquesinas para mejorar el confort de los viajeros, una en el andén 1 y dos en el andén 2. Además, está prevista la renovación completa de las instalaciones de baja tensión de la estación, incluyendo la adecuación de las salas técnicas, nuevos cuadros eléctricos y la renovación integral de toda la iluminación de la estación, tanto en la zona de andenes como en el paso inferior, el vestíbulo y la iluminación exterior del edificio principal.

Por último, los trabajos también supondrán la creación de una nueva red de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y el drenaje del paso inferior; y una nueva línea de suministro complementario de energía mediante una segunda acometida o grupo electrógeno.