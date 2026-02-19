Este radar en Catalunya ha multado a casi 12.000 conductores en solo 16 meses

El radar de tramo situado en la autovía A-2 a la altura de El Bruc (L'Anoia, Barcelona) ha impuesto 11.994 multas por exceso de velocidad en sus primeros 16 meses de funcionamiento, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT) publicados por el diario 'La Veu de l'Anoia'.

El dispositivo entró en funcionamiento en septiembre de 2024. Según explicaron el Servei Català de Trànsit y el Ministerio de Transportes cuando lo instalaron, su objetivo es el reducir la velocidad excesiva y la siniestralidad en este punto de la red viaria.

En concreto, el radar controla la velocidad entre los puntos kilométricos 563,225 y 570,127, a lo largo de casi siete kilómetros en dirección a Barcelona. En todo el tramo la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora.

Radar de tramo en la autovía A-2 en El Bruc dirección Barcelona

Durante los primeros meses en que fue instalado en 2024, en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de ese año, el radar acumuló él solo 6.126 sanciones. Esto supone una media de 51 multas diarias en su primer cuatrimestre de actividad.

Posteriormente, el ritmo de sanciones fue descendiendo, probablemente por el conocimiento de los conductores sobre la existencia de este nuevo radar. Así, en todo el 2025, el dispositivo tramitó 5.868 multas, lo que equivale a una media de 16 infracciones al día.