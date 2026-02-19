La Policia Local de Santa Coloma ha intervenido en 1.000 ocupaciones en los últimos cinco años

La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet "ha llevado a cabo 1.008 actuaciones relacionadas con la prevención, detección, intervención y recuperación de inmuebles ocupados en la ciudad en los últimos cinco años", ha anunciado este jueves el Ayuntamiento colomense en un comunicado. "En Santa Coloma no hay espacio para la impunidad. Contamos con una Policía Local preparada, coordinada y lista para actuar con rapidez", ha afirmado la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González.

"La lucha contra las okupaciones forma parte de una estrategia integral que combina acción policial, herramientas jurídicas y medidas preventivas y sociales para abordar las causas estructurales del problema", explica González. El instrumento jurídico que menciona la alcaldesa radica en el acuerdo alcanzado con la jueza decana del partido judicial municipal para la celebración de juicios inmediatos por delito leve (JIDL), un mecanismo "especialmente relevante" que permite que un inmueble ocupado pueda ser desalojado en el plazo de una guardia judicial, es decir, en aproximadamente siete días.

A tenor del gobierno municipal, la evolución anual de las actuaciones "evidencia la consolidación del dispositivo municipal". Subrayan asimismo la creación en 2020 de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) por parte de la entonces alcaldesa y ahora consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, "que situó la lucha contra las ocupaciones como una de sus principales líneas de trabajo". Así, tras unos primeros años de "consolidación operativa" (en 2020 fueron 100 las operaciones policiales relacionadas con la ocupación, por 83 en 2021 y 68 en 2022), el número de intervenciones creció a partir de 2023 (171), alcanzó su punto más elevado el 2024 (320) y se mantuvo en cifras altas en 2025 (266).

El Ayuntamiento asume que el incremento "responde a la implantación de nuevos protocolos internos de coordinación, al refuerzo de los recursos técnicos y humanos destinados a este ámbito y a la colaboración ciudadana". Además, el Ayuntamiento recuerda que licitó el año pasado un nuevo contrato específico para prevenir nuevas ocupaciones mediante la instalación y reparación de planchas metálicas en puertas y ventanas de viviendas vacías o recientemente recuperados. Este servicio, que se activa a requerimiento directo de la Policía Local, "garantiza una intervención inmediata para evitar reingresos y proteger los inmuebles vulnerables".

Plan Local de Vivienda

El gobierno municipal indica que, de manera paralela a la acción policial, trabajan "desde hace años para impulsar políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente dirigidas a los colectivos que más sufren la crisis inmobiliaria, como los jóvenes, la gente mayor y las personas en situación o riesgo de vulnerabilidad". En este sentido, el Pleno municipal aprobó en julio de 2021 el Plan Local de Vivienda, que "ha permitido desplegar una planificación estratégica con medidas para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional y ampliar la oferta de vivienda protegida en la ciudad".

"Tenemos un compromiso firme con la seguridad, la convivencia y el derecho a la vivienda, y continuaremos destinando todos los recursos y herramientas necesarios para prevenir ocupaciones y proteger la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas", ha remachado la alcaldesa González.