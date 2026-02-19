L'Hospitalet registra un incremento del 10% de delitos y Parlon anuncia un "plan de choque" contra la inseguridad

"No puede ser que nuestra gente mayor se quede a en casa a partir de las seis de la tarde porque se siente insegura". De este modo ha resumido el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, la necesidad de más recursos policiales y políticas para mejorar la percepción de seguridad de los vecinos de la segunda ciudad de Catalunya. Lo ha hecho al terminar la última Junta de Seguridad Local, en la que se ha constatado, de nuevo, un aumento de los hechos delictivos en la localidad entre 2025 y 2024 del 10,1%, siguiendo así en la línea ascendente de criminalidad de los últimos años. El propio Quirós ha dicho estar "muy preocupado" por estos datos. En la misma línea, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que "no son unos buenos datos" y que, por ello, las distintas administraciones se han comprometido a llevar a cabo "un plan de choque" en materia de seguridad que arrancará esta primavera.

Por tipologías, el 82% corresponden a los delitos contra el patrimonio. Entre ellos, suben los robos con fuerza en el interior de vehículos (+52,7%) y establecimientos (+43,1%), si bien bajan los robos con fuerza en el domicilio (-21,1%). El alcalde también ha mostrado su preocupación en cuanto a los robos con violencia e intimidación en el espacio público (+3,1%), ya que son los que se producen "en la calle, con tirones, que afectan, sobre todo, a las personas mayores y generan mucha alarma social". En este sentido, ha destacado que "la seguridad no requiere sólo respuesta policial y son un ejemplo las actuaciones previstas en el Plan de regeneración urbana y social del Samontà, que prevé la transformación física, educativa y social de esta zona".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha reafirmado la "total determinación del conjunto de actores políticos y cuerpos de seguridad" para darle la vuelta a esta tendencia cada vez más negativa, aún con el aumento de intervenciones y detenciones de perfiles multirreincidentes. "Igual que hemos revertido la delincuencia en el aeropuerto, también lo haremos en L'Hospitalet", ha aseverado Parlon.

De izquierda a derecha: el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós; y la consellera d'Interior, Núria Parlon. / ACN / Miquel Codolar

Este "plan de choque" anunciado deberá suponer un aumento de la presencia policial en el espacio público a través de más dispositivos Daga, que lucha contra las armas blancas, y Kanpai, contra la multirreincidencia; una mayor coordinación y actividad de los Mossos d'Esquadra en el metro; y un mayor cerco en el ámbito del ocio nocturno, sobre todo, en la zona del polígono Famades, en la frontera con Cornellà de Llobregat. A esto, Parlón ha señalado que un mínimo de 25 agentes —y un máximo de 30— de la nueva promoción de agentes de los Mossos que saldrá este verano se destinará a L'Hospitalet. En paralelo al incremento de los hechos delictivos, los datos d ela Junta de Seguridad reflejan también un aumento del 7,7% de las las detenciones —de 4.359 de 2024, a 4.695 en 2025—.

Además, Quirós ha anunciado también que su ejecutivo trabaja para instalar 200 nuevas cámaras de seguridad en el municipio, así como una nueva convocatoria este año para la Guardia Urbana de 32 plazas de policías locales para incrementar la plantilla, que en estos momentos es de 363 efectivos. También ha anunciado el emplazamiento de la nueva comisaría conjunta de la Guardia Urbana y la Policía Nacional, que tendrá 10.000 metros cuadrados y estará situada en la avenida de Pau Casals, a la altura de la avenida del Carrilet.

Un mandato marcado por la seguridad

La seguridad ha sido y es uno de los principales frentes de batalla del gobierno que lidera Quirós en L'Hospitalet desde que este se hiciera con la vara de mando. De hecho, en los últimos meses ha sido una de las principales quejas de algunas plataformas vecinales y comerciales, que hablan de una "degradación" de la ciudad que va a más. Hace ya años, de hecho, que la seguridad es la principal preocupación que los hospitalenses manifiestan en los respectivos barómetros municipales. Un caldo de cultivo derivó en una manifestación multitudinaria el pasado mes de octubre que contó con la participación de unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet y Esplugues. "Comparto sus reivindicaciones. Comparto sus preocupaciones. Porque la realidad de la ciudad en algunos lugares está complicada", apuntó el alcalde tras la protesta, quien añadió que su "máxima prioridad" es "revertir esta situación y que los vecinos puedan vivir y sentirse seguros en su ciudad".

Fuentes de los Mossos d'Esquadra explicaron hace unos meses a este diario que la presión policial ejercida contra los narcopisos y la multirreincidencia en Barcelona y el aeropuerto han supuesto que buena parte de esa delincuencia se traslade a urbes como L'Hospitalet, Cornellà o Esplugues, ubicadas a medio camino entre la capital catalana y la infraestructura aeroportuaria. Además, vecinos de los barrios del norte de la ciudad —la zona más densamente poblada de Europa— han denunciado en multitud de ocasiones el aumento de robos, ocupaciones de locales, venta de droga, así como de actitudes incívicas y que suponen molestias como la proliferación de bares musicales sin licencia que disturban el descanso vecinal.

El ayuntamiento ha reforzado de hecho desde hace más de un año las inspecciones y cierres provisionales de estos 'afters' sin licencia, así como, de la mano de los Mossos, la persecución de los narcopisos y locales que funcionan en la zona norte. Este último, un fenómeno que policías y políticos coinciden en señalar que atrae buena parte de esos delitos de robos en coches o comercios.

Más allá de este escenario, el ejecutivo local ha tenido que lidiar también con unas malas relaciones con los sindicatos de la Guardia Urbana hospitalense ya heredadas de la etapa anterior, con Núria Marín al frente del consistorio. Los sindicatos reclamaban desde hace años que su sueldo se equipare al de la media de las policías municipales de la demarcación de Barcelona, así como una modernización de la flota, más efectivos y otras mejoras laborales. El consistorio condicionó algunas de estas mejoras a que se redujera el absentismo laboral en la plantilla, que en verano se situó entre el 24% y el 35%.

La colisión con la Guardia Urbana derivó, a principios de septiembre, en protestas de la plantilla del cuerpo de policía local, que dejó de apuntarse a horas extra como medida de presión para que el gobierno municipal cambiara su propuesta inicial. Una situación que dejó varios fines de semana casi sin patrullas de la Urbana y con la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana con los Mossos d'Esquadra. Con todo, tras semanas de negociaciones, el ejecutivo local logró apuntarse un tanto y acercar posturas tras lograr un acuerdo con los sindicatos para establecer un nuevo convenio laboral que implica mejoras salariales para los agentes.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han expresado sus críticas a los datos sobre criminalidad hechos públicos esta demana. El grupo de ERC-EUiA en el consistorio ha recordado que este aumento contrasta con la tendencia general catalana, con una disminución de los delitos del 4,1% en el conjunto de Catalunya y del 6% en Barcelona. Para Jaume Graells, portavoz de los republicanos, estos datos evidencian que "el problema de seguridad en L'Hospitalet es estructural y específico". Así, la formación insiste en que uno de los principales "factores diferenciales" de L'Hospitalet es la situación de la Guardia Urbana y su "falta de efectivos y materiales".

Por su parte, la lídel del PP, Sonia Esplugas, ha asegurado que “esta preocupante tendencia, certifica las advertencias del Partido Popular y confirma las denuncias de los vecinos, que nos trasladan su desesperación ante la situación de inseguridad en las calles, el miedo a salir a determinadas horas de la noche, y, en muchos casos, su deseo de abandonar la ciudad ante la sensación de degradación constante”.