Cayó a la vía

Muere un motorista en un accidente en la B-23 en Esplugues de Llobregat

ACCIDENTES | Varios accidentes complican la hora punta de este jueves en el área metropolitana de Barcelona

CONTEXTO | Grietas en viviendas por las obras de la B-23 preocupan a una quincena de vecinos de Sant Joan Despí y Esplugues

Un autocar pasa por el carril bus de la b-30 a la entrada de Barcelona

Un autocar pasa por el carril bus de la b-30 a la entrada de Barcelona / ACN

ACN

ACN

Esplugues de Llobregat
Un motorista de 39 años y vecino de Sant Vicenç dels Horts ha fallecido en un accidente de tráfico este jueves en la B-23, en Esplugues de Llobregat, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Mossos recibieron el aviso a las 08:21 h. Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 1,6 de la vía cuando, por causas que todavía se están investigando, el conductor de la motocicleta cayó solo en la vía y perdió la vida.

A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de la policía y cuatro unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Con esta víctima, son ya diez las personas que han perdido la vida este 2026 en las carreteras catalanas, cinco de las cuales eran motoristas.

Foment del Treball insiste en ampliar el Área Metropolitana de Barcelona para "dar mejor respuesta a los retos comunes"

Renfe rehabilita la estación más antigua de España: arrancan los trabajos de mejora del apeadero de Cornellà

Los Mossos buscan a un violador que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Los comercios de Rubí estrenan un 'botón de emergencia' para contactar con la Policía Local: "Queremos que se sientan más protegidos"

FOTOS | La huelga que sentenció al disparatado ayuntamiento franquista de Barcelona cumple medio siglo

Hallan sin vida a la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo (y otras noticias gastro)

