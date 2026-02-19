Cayó a la vía
Muere un motorista en un accidente en la B-23 en Esplugues de Llobregat
ACCIDENTES | Varios accidentes complican la hora punta de este jueves en el área metropolitana de Barcelona
CONTEXTO | Grietas en viviendas por las obras de la B-23 preocupan a una quincena de vecinos de Sant Joan Despí y Esplugues
Un motorista de 39 años y vecino de Sant Vicenç dels Horts ha fallecido en un accidente de tráfico este jueves en la B-23, en Esplugues de Llobregat, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
Los Mossos recibieron el aviso a las 08:21 h. Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 1,6 de la vía cuando, por causas que todavía se están investigando, el conductor de la motocicleta cayó solo en la vía y perdió la vida.
A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de la policía y cuatro unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Con esta víctima, son ya diez las personas que han perdido la vida este 2026 en las carreteras catalanas, cinco de las cuales eran motoristas.
