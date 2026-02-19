Los Mossos buscan a un violador que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Fue una agresión "brutal", con una violencia "que hacía tiempo que no se veía". Así califican fuentes de los Mossos d'Esquadra la violación que sufrió Aura (nombre ficticio), una vecina de Poble-sec el pasado 13 de febrero sobre las 12 del mediodía mientras paseaba a sus perros en los jardines de Mossèn Costa i Llobera, en la ladera de Montjuïc.

Un hombre, de 1,60 centímetros de altura y moreno según la descripción de Aura, la asaltó por detrás agarrándola el cuello, con el método del 'mataleón', por lo que la dejó semiinconsciente en el suelo. Después le dijo que la iba a robar pero ella balbuceó, ya que estaba muy aturdida, que no tenía nada.

Fue en ese momento cuando el sospechoso la arrastró hacia detrás de una roca y unos arbustos y la agredió sexualmente. Después la amenazó con matarla si lo denunciaba ante la policía. El infierno de Aura duró al menos 40 minutos.

Tras la agresión sexual la mujer pidió ayuda. Los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital Clínic. Sin embargo, esperaron a que la víctima presentase la denuncia, como hizo esta semana en la comisaría de plaza Espanya, para iniciar las pesquisas.

El mismo día de la denuncia, la mujer agredida acompañó a agentes del Área Central de Violencias Sexuales de Mossos, que se han hecho cargo de la investigación, al parque en el que ocurrieron los hechos para reconstruir el ataque. La víctima insistió en la brutalidad del sospechoso, según han remarcado fuentes policiales.

En los jardines, según ha contado Aura a este diario, “sentí temblores al llegar, hice el recorrido desde cuando me agarró hasta que llegamos a una roca” donde culminó la agresión sexual. Allí, explica la víctima, se abrazó a la piedra y sintió que empezaba su reconstrucción: “me puse a llorar y la mossa que me acompañaba me abrazó y lloramos las dos”.

Los Mossos han iniciado las pesquisas para identificar al sospechoso y atraparlo. Por eso, rastrean el entorno del parque para tratar de dar con una persona que encaje con la descripción facilitada por la víctima, quien está muy afectada desde que pasaron los hechos. Los agentes han intensificado el patrullaje por Montjuïc con vehículos logotipados y suelen dar vueltas por los puntos más alejados y menos concurridos, como los parques públicos de Joan Brossa o el Costa i Llobera.

El ataque sufrido por esta vecina ha impactado en la zona de Poble-sec en la que reside y ha generado preocupación en otras mujeres que suelen salir por la zona a caminar o pasear a sus perros, tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. En estos últimos días se han multiplicado los mensajes para desplazarse juntas o evitar algunas zonas más solitarias de la montaña de Montjuïc.