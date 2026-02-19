Los Mossos investigan una agresión a una persona en el asentamiento bajo el puente de la C-31 en Badalona

Pese a haberse visto reducido hasta unos pocos individuos en las últimas semanas, el asentamiento de personas sintecho bajo el puente de la C-31 de Badalona sigue dando problemas. Los Mossos d'Esquadra recibieron este miércoles a las 20:00 horas un aviso por una persona herida bajo el puente, en lo que supone una nueva agresión en la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Alfons XII de Badalona. Cuando los agentes de la policía catalana se desplazaron hasta el lugar, encontraron a una persona herida tumbada en el suelo. Así lo ha avanzado 'El Caso' y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron a la persona herida, fuera de peligro, a un centro sanitario. Pese a que ni la víctima ni ninguna de las personas presentes ha querido poner una denuncia, los Mossos d'Esquadra mantienen una investigación abierta para esclarecer los hechos.

Dos meses de asentamiento

Si bien la Generalitat de Catalunya dio por finalizado el dispositivo para realojar a las personas sintecho que malviven bajo el puente el pasado 28 de enero, en el lugar aún pasan la noche "una quincena de personas", según explicó el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en una entrevista ante los micrófonos de la radio municipal a principios de esta semana. Albiol aseguró que la Generalitat le había informado que ninguna de las personas que restan bajo el puente provienen del gran asentamiento que ocupó el antiguo instituto B9 durante años.

Asimismo, el Gobierno municipal asegura haber tirado adelante los trámites para poder desalojar a las personas que aún pasan las noches al raso en la zona, y confía en poder llevar a cabo el dispositivo definitivo de desalojo lo antes posible.