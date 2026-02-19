Confirmación policial
Hallan sin vida a la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris
La misma mujer también desapareció en Barcelona el pasado noviembre, aunque en aquella ocasión fue localizada con vida
Detenido por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo
Los Mossos buscan a una mujer de 45 años desaparecida desde hace 10 días en Blanes
Los Mossos d'Esquadra han localizado sin vida a Gladys Faustina, la mujer de 75 años que había desaparecido el pasado sábado 14 de febrero en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.
La policía catalana había activado un dispositivo de búsqueda y solicitado la colaboración ciudadana difundiendo una fotografía y la descripción de la desaparecida para facilitar su localización. En el aviso emitido entonces, se alertaba de que la mujer podría estar desorientada.
Este jueves 19 de febrero, los Mossos han confirmado el desenlace a través de un mensaje en el que señalaban: “Lamentablemente hemos localizado a Gladys Faustina sin vida”, y han trasladado su pésame a la familia y amistades de la víctima.
Se da la circunstancia de que no era la primera vez que la mujer desaparecía. El pasado mes de noviembre ya se había activado un aviso por su desaparición en Barcelona, aunque en aquella ocasión el suceso tuvo un final feliz y pudo ser localizada con vida.
