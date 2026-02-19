Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe Andrés de InglaterraViento CatalunyaTráficoBorrasca PedroViviendaDAO PolicíaGonzález AmadorDonald TrumpLaLigaAguaYolanda Díaz
instagramlinkedin

Confirmación policial

Hallan sin vida a la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

La misma mujer también desapareció en Barcelona el pasado noviembre, aunque en aquella ocasión fue localizada con vida

Detenido por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

Los Mossos buscan a una mujer de 45 años desaparecida desde hace 10 días en Blanes

Los Mossos pidieron ayuda ciudadana para localizar a Gladys Faustina

Los Mossos pidieron ayuda ciudadana para localizar a Gladys Faustina / Mossos

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han localizado sin vida a Gladys Faustina, la mujer de 75 años que había desaparecido el pasado sábado 14 de febrero en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.

La policía catalana había activado un dispositivo de búsqueda y solicitado la colaboración ciudadana difundiendo una fotografía y la descripción de la desaparecida para facilitar su localización. En el aviso emitido entonces, se alertaba de que la mujer podría estar desorientada.

Este jueves 19 de febrero, los Mossos han confirmado el desenlace a través de un mensaje en el que señalaban: “Lamentablemente hemos localizado a Gladys Faustina sin vida”, y han trasladado su pésame a la familia y amistades de la víctima.

Noticias relacionadas

Se da la circunstancia de que no era la primera vez que la mujer desaparecía. El pasado mes de noviembre ya se había activado un aviso por su desaparición en Barcelona, aunque en aquella ocasión el suceso tuvo un final feliz y pudo ser localizada con vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  2. Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona
  3. Barcelona exhibe estatuas que ha retirado de las calles: el Discóbolo, un general franquista y una fuente de la Rambla
  4. Barcelona lanza una nueva ayuda al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales
  5. Nueva fiebre del gimnasio en Barcelona con el entrenamiento de fuerza como protagonista: pesas, pilates y supermáquinas
  6. DiR, la mayor cadena de fitness en Barcelona, reformará sus cinco principales centros
  7. Cabify abre su plataforma al taxi y busca seducir al sector con 'la comisión más baja del mercado
  8. Arde la comisaría de Ciutat Vella de la Guardia Urbana de Barcelona

Foment del Treball insiste en ampliar el Área Metropolitana de Barcelona para "dar mejor respuesta a los retos comunes"

Foment del Treball insiste en ampliar el Área Metropolitana de Barcelona para "dar mejor respuesta a los retos comunes"

Renfe rehabilita la estación más antigua de España: arrancan los trabajos de mejora del apeadero de Cornellà

Renfe rehabilita la estación más antigua de España: arrancan los trabajos de mejora del apeadero de Cornellà

Los Mossos buscan a un violador que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Los Mossos buscan a un violador que dejó semiinconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Los comercios de Rubí estrenan un 'botón de emergencia' para contactar con la Policía Local: "Queremos que se sientan más protegidos"

Muere un motorista en un accidente en la B-23 en Esplugues de Llobregat

FOTOS | La huelga que sentenció al disparatado ayuntamiento franquista de Barcelona cumple medio siglo

FOTOS | La huelga que sentenció al disparatado ayuntamiento franquista de Barcelona cumple medio siglo

Hallan sin vida a la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Hallan sin vida a la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo (y otras noticias gastro)

Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo (y otras noticias gastro)