Foment del Treball insiste en ampliar el Área Metropolitana de Barcelona para "dar mejor respuesta a los retos comunes"

La presentación del quinto informe Rethink BCN, elaborado por la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials (el 'think tank' de Foment del Treball), ha servido para volver a poner sobre la mesa el debate de la ampliación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que actualmente engloba a 36 municipios y a algo más de tres millones de personas, para alcanzar la "Barcelona de los cinco millones de habitantes".

El informe —que lleva el título 'Repensar la metrópolis; perspectivas de futuro del AMB, 15 años después de la aprobación de la ley de su creación en el Parlament de Catalunya'—, sustenta esta propuesta a través de la necesaria conexión entre los municipios del área de Barcelona para "definir y avanzar hacia una concepción metropolitana más amplia, tanto desde el punto de vista territorial como de la colaboración entre municipios".

La presentación del informe ha tenido lugar este jueves en un acto celebrado en la sede de Foment del Treball en Barcelona, y ha incluido una conferencia del exalcalde de Barcelona y expresidente del AMB Joan Clos, que ha señalado el 'pecado original' del origen del ente: "Creo que nació poco ambiciosa, con 600 kilómetros cuadrados y unos 3,3 millones de habitantes —ha recordado Clos—; y en extensión y población es exactamente igual que el municipio de Madrid". Así, para el que fue alcalde de la capital catalana entre 1997 y 2006, "se creó un instrumento que seguro no tenía la suficiente ambición para llegar de forma eficiente a solucionar los problemas reales del AMB".

El exalcalde y expresidente del AMB Joan Clos durante la presentación del quinto informe Rethink BCN / Manu Mitru

La Barcelona de los cinco millones

Ha sido, sin embargo, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el que ha inaugurado el acto: "La metrópolis es el verdadero ámbito desde el cual afrontar los retos del presente y de nuestro futuro", ha declarado, justo antes de recordar que, inevitablemente, "avanzamos hacia el AMB de los cinco millones de habitantes". También ha participado el consejero delegado de Aigües de Barcelona y director de Acción Social de Veolia, Felipe Campos, que ha descrito los tres lustros de vida del AMB como un "periodo de aprendizaje, consolidación y transformaciones profundas". No ha faltado la alusión a la ampliación del ente: "La metrópolis no se puede entender como un espacio administrativo delimitado, es un espacio que supera fronteras y cada vez se hace más evidente la necesidad de alcanzar la metrópolis de los cinco millones de personas".

Pese a que todo aquel que ha tomado la palabra ha señalado la necesidad de ampliar el AMB, ningún dirigente o representante actual del ente supramunicipal ha tomado parte en el acto. De hecho, el estudio ha sido presentado en detalle por el director de la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials, Fèlix Riera, que ha definido a la metrópolis barcelonesa como "un hecho prepolítico", en referencia a que es una "entidad viva" que no responde solamente a "una construcción estrictamente jurídica, administrativa o partidista".

El director de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball, Fèlix Riera / Manu Mitru

En síntesis, el quinto informe Rethink BCN apela a que cuestiones como la movilidad, la vivienda, la seguridad, la cultura, el turismo, la cohesión social o la sanidad han evolucionado en los últimos 15 años de manera que es necesario considerarlas a escala de la región metropolitana, es decir, de nuevo, de la Barcelona de los cinco millones, para "facilitar una mejor respuesta a los retos comunes en un área cohesionada por la relación constante entre las diferentes ciudades".

La apuesta de Foment del Treball por extender el ámbito del AMB (y que pase de englobar a 36 municipios a representar a unas 165 localidades) no es nueva; y su interés va de la mano del de otros entes empresariales capitales en el país como Barcelona Global, o el Cercle d'Economia. De hecho, fue la exalcaldesa Ada Colau de las primeras en abrir el debate hace seis años, pero se topó con la oposición de buena parte de los alcaldes socialistas metropolitanos. Cuando Jaume Collboni la sucedió en la alcaldía de la capital, hizo suya la propuesta; aunque tampoco logró encontrar el consenso entre los alcaldes de su mismo partido.

El exalcalde de Barcelona Joan Clos junto al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre y la periodista Glòria Marín / Manu Mitru

Para los autores del informe, trabajar en la escala de la región metropolitana ampliada "facilita una mejor respuesta a los retos comunes en un área cohesionada por la relación constante entre las diferentes ciudades". "La metrópolis está evolucionando hacia una nueva realidad geográfica, demográfica, económica, cultural, social y política que transforma la manera de definirla y habitarla".

"Enfoque conexionista"

Riera ha procurado en su discurso explicar con palabras entendibles el concepto del "enfoque conexionista" que propone el informe de Foment del Treball. "Todo conecta, no es posible mejorar la movilidad sin ligarlo a la vivienda y, a su vez, esta a la demografía. Tampoco es posible desarrollar un país sin cultura, formación o sanidad". Para Riera, estas cuestiones "plantean la necesidad de la metrópolis no solo como organismo jerárquico ni como suma de municipios sino como una red de relaciones en que emerge de la capacidad de 'metropolitanizar' la gestión de la ciudad, de integrar la solución de los problemas a escala metropolitana".

El consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, durante la presentación del último informe Rethink BCN / Manu Mitru

Así, para Riera la manera de afrontar los retos actuales cambiaría mucho "si evolucionamos el AMB hacia un área de cinco millones de habitantes, lo que facilitaría una mejor respuesta a los problemas comunes en un espacio marcado por las conexiones entre las ciudades".