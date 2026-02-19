La expansión del sector Montesa de Esplugues provoca cambios en tres líneas de autobús de la ciudad

La nueva realidad urbanística de Montesa en Esplugues de Llobregat, con nuevos viales fruto de la urbanización del Área Residencial Estratégica (ARE) de la zona, ha generado cambios en el recorrido y mejoras en las frecuencias en dos líneas diurnas de autobuses metropolitanos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB): Se trata de la L20 y la L85, y en una línea nocturna, la N15 y los cambios ya han entrado en vigor esta semana.

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, ha declarado que las modificaciones "tienen en cuenta las reivindicaciones de los vecinos y las vecinas". Sanz también ha destacado que el nuevo itinerario de la L20 "es más eficiente y lógico, lleva el transporte público a un área de Montesa en transformación, antes de que llegue la población y atiende a una demanda del municipio para conectarse con Rodalies y la L1 de metro”.

Así, la L20, que conecta Esplugues con Sant Joan Despí, Esplugues, Cornellà, L'Hospitalet y el Prat, modifica su recorrido. En los barrios del Gall y Centre, el paso por la calle Àngel Guimerà y avenida Isidre Martí pasa a ser simétrico para ambos sentidos (hasta ahora, ya pasaba en sentido Cornellà, y a partir de esta semana también lo hace hacia Sant Joan Despí).

Mapa de la reconfiguración de los recorridos de las líneas de bus en Esplugues, L'Hospitalet y el Baix Llobregat / AMB

Además, el itinerario se adentra hacia los nuevos viales del ARE Montesa a través de las calles Bruc y Sant Gabriel, en un sentido, y Sant Antoni Maria Claret y Francesc Layret, en el otro (hasta ahora, en La Plana y Montesa solo daba servicio a la avenida Cornellà).

Otra modificación que beneficia a la ciudadanía de Esplugues es que el nuevo trazado conecta con la línea 5 de metro de Can Boixeres, ya en L'Hospitalet, así como con la estación de Rodalies del mismo municipio y la estación Rambla Just Oliveras de la línea 1 de metro.

En cuanto a la L85 (que va de L'Hospitalet a Gavà) y el N15 (el Nitbus que va de Barcelona a Sant Joan Despí), ambos modifican también su trayecto entre el barrio de Sant Ildefons (en Cornellà) y el de Sanfeliu (en L'Hospitalet), y se adentran por Montesa a través del nuevo vial de enlace y la avenida Electricidad. La frecuencia de paso también ha cambiado: a partir de esta semana la línea L85 pasa cada 15 minutos en día laborable (cinco minutos menos que hasta ahora), y cada 30 en los sábados y los días festivos.