Guía completa
Cómo solicitar la nueva ayuda al alquiler de hasta 400 euros en Barcelona paso a paso: estos son los requisitos
Barcelona lanza una nueva ayuda al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales
Cómo inscribirse en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial en Barcelona: requisitos y pasos
El Ayuntamiento de Barcelona lanzará este viernes una nueva ayuda al alquiler de hasta 400 euros mensuales dirigida a barceloneses con familia monoparental o mayores de 55 años que destinan más del 30% al pago del alquiler. La medida, anunciada por el alcalde Jaume Collboni esta semana, se enmarca en el llamado “escudo social” en materia de vivienda y tiene como objetivo aliviar la carga económica de estos perfiles.
Según señaló el alcalde, la iniciativa busca proteger tanto a personas en riesgo de perder su vivienda como a quienes, por primera vez, están encontrando serias dificultades para mantenerse en un piso de alquiler en Barcelona.
¿Quién puede solicitar la ayuda?
La convocatoria está dirigida a dos perfiles concretos: en primer lugar, a familias monoparentales que tengan hijos menores de 21 años (o hasta 26 años si continúan estudiando), estén a cargo de una sola persona y dispongan del título oficial de familia monoparental vigente. El segundo perfil incluye a personas de 55 años o más que vivan solas en la vivienda para la que solicitan la ayuda.
En ambos casos, es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser titular de un contrato de alquiler de una vivienda situada en la ciudad de Barcelona.
- Estar empadronado en dicha vivienda.
- Que el importe mensual del alquiler no supere los 1.100 euros.
- Acreditar la residencia legal en Catalunya durante un mínimo de 5 años.
- Destinar, como mínimo, el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia al pago del alquiler.
- No disponer de ninguna otra vivienda en propiedad o usufructo (excepto que no se disponga de su uso por separación/divorcio o inaccesibilidad por discapacidad)
- Que los ingresos de la unidad de convivencia no superen los límites establecidos en las tablas del (Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC):
- 1 miembro (2 IRSC): 24.911,79 €
- 2 miembros (2,5 IRSC): 32.102,82 €
- 3 miembros (2,5 IRSC): 33.483,58 €
- 4 miembros o más (2,5 IRSC): 34.599,70 €
Cuantía de la subvención
La ayuda cubrirá exclusivamente la parte del alquiler que exceda ese 30% de los ingresos familiares, con un mínimo de 20 euros y un máximo de 400 euros al mes. No se incluyen atrasos en el pago del alquiler ni otros conceptos como plazas de aparcamiento o trasteros.
La prestación se concederá por un periodo máximo de 12 meses, correspondientes al año 2026, y será necesario justificar mensualmente que el alquiler se ha abonado correctamente mediante transferencia bancaria o recibo domiciliado. Si el beneficiario deja de justificar o cumplir los requisitos, el pago de la ayuda se puede suspender.
Plazos y documentación
La convocatoria se abrirá el viernes 20 de febrero y contará con un presupuesto total de seis millones de euros. Las solicitudes podrán presentarse durante los 30 días naturales posteriores a la publicación oficial.
Para tramitarla, será necesario aportar la siguiente documentación:
- Formulario oficial de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado por la persona que solicita la ayuda (se pueden obtener en las oficinas de la Xarxa de l'Habitatge de Barcelona o en la web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona)
- DNI/NIF/NIE vigente de la persona solicitante.
- Certificado de convivencia (empadronamiento) actualizado.
- Acreditación de la residencia legal en Catalunya durante 5 años.
- Formulario de datos bancarios para recibir el ingreso.
- Declaración responsable de cumplimiento de requisitos.
- Última declaración de la renta.
- Si no se está obligado a declarar: Certificado de imputaciones de Hacienda, certificado de pensiones o ayudas exentas, o informe de vida laboral y certificado de ingresos (en el caso de trabajadores del hogar).
- En casos excepcionales sin ingresos justificables: Declaración jurada de ingresos.
- Contrato de alquiler (original y fotocopia).
- Todos los recibos de alquiler del año 2026 pagados hasta la fecha de presentación de la solicitud.
Además, solo si aplica al solicitante, se deberá presentar la siguiente documentación específica:
- Título de familia monoparental
- Sentencia de separación/divorcio y convenio regulador
- Certificado de discapacidad
- Acreditación de víctima de violencia de género
Cuando la persona solicitante haya reunido toda esta documentación, deberá presentarla dentro del plazo establecido, o bien a través de la plataforma oficial del Consorci de l’Habitatge de Barcelona o presencialmente, con cita previa, en cualquiera de las oficinas que forman parte de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.
Otras ayudas
Esta nueva línea de apoyo se suma a otras prestaciones que gestiona el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que este año destinará 6,89 millones de euros a distintas ayudas al alquiler. Entre ellas se encuentra el Bono Alquiler Joven, dirigido a jóvenes de hasta 35 años, así como las prestaciones de urgencia social y otras subvenciones para diferentes tramos de edad.
No obstante, esta nueva ayuda municipal no será compatible con otras que cubran las mismas mensualidades.
- El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
- Un control rutinario pilla a un conductor sin permiso al volante de un camión de 40 toneladas en Barcelona
- Un parque junto a las Tres Xemeneies del Besòs acumula altas cantidades de contaminantes tóxicos bajo tierra
- Barcelona exhibe estatuas que ha retirado de las calles: el Discóbolo, un general franquista y una fuente de la Rambla
- Barcelona lanza una nueva ayuda al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales
- Nueva fiebre del gimnasio en Barcelona con el entrenamiento de fuerza como protagonista: pesas, pilates y supermáquinas
- DiR, la mayor cadena de fitness en Barcelona, reformará sus cinco principales centros
- Cabify abre su plataforma al taxi y busca seducir al sector con 'la comisión más baja del mercado