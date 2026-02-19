Cómo solicitar la nueva ayuda al alquiler de hasta 400 euros en Barcelona paso a paso: estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Barcelona lanzará este viernes una nueva ayuda al alquiler de hasta 400 euros mensuales dirigida a barceloneses con familia monoparental o mayores de 55 años que destinan más del 30% al pago del alquiler. La medida, anunciada por el alcalde Jaume Collboni esta semana, se enmarca en el llamado “escudo social” en materia de vivienda y tiene como objetivo aliviar la carga económica de estos perfiles.

Según señaló el alcalde, la iniciativa busca proteger tanto a personas en riesgo de perder su vivienda como a quienes, por primera vez, están encontrando serias dificultades para mantenerse en un piso de alquiler en Barcelona.

Anuncio de una vivienda en alquiler en las calles de Barcelona. Foto archivo / Ferran Nadeu

¿Quién puede solicitar la ayuda?

La convocatoria está dirigida a dos perfiles concretos: en primer lugar, a familias monoparentales que tengan hijos menores de 21 años (o hasta 26 años si continúan estudiando), estén a cargo de una sola persona y dispongan del título oficial de familia monoparental vigente. El segundo perfil incluye a personas de 55 años o más que vivan solas en la vivienda para la que solicitan la ayuda.

En ambos casos, es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:

Ser titular de un contrato de alquiler de una vivienda situada en la ciudad de Barcelona.

de una vivienda situada en la ciudad de Barcelona. Estar empadronado en dicha vivienda.

en dicha vivienda. Que el importe mensual del alquiler no supere los 1.100 euros .

. Acreditar la residencia legal en Catalunya durante un mínimo de 5 años .

durante un mínimo de . Destinar, como mínimo, el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia al pago del alquiler.

de la unidad de convivencia al pago del alquiler. No disponer de ninguna otra vivienda en propiedad o usufructo (excepto que no se disponga de su uso por separación/divorcio o inaccesibilidad por discapacidad)

o usufructo (excepto que no se disponga de su uso por separación/divorcio o inaccesibilidad por discapacidad) Que los ingresos de la unidad de convivencia no superen los límites establecidos en las tablas del (Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC):

de la unidad de convivencia no superen los límites establecidos en las tablas del (Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC): 1 miembro (2 IRSC): 24.911,79 €

2 miembros (2,5 IRSC): 32.102,82 €

3 miembros (2,5 IRSC): 33.483,58 €

4 miembros o más (2,5 IRSC): 34.599,70 €

Cuantía de la subvención

La ayuda cubrirá exclusivamente la parte del alquiler que exceda ese 30% de los ingresos familiares, con un mínimo de 20 euros y un máximo de 400 euros al mes. No se incluyen atrasos en el pago del alquiler ni otros conceptos como plazas de aparcamiento o trasteros.

La prestación se concederá por un periodo máximo de 12 meses, correspondientes al año 2026, y será necesario justificar mensualmente que el alquiler se ha abonado correctamente mediante transferencia bancaria o recibo domiciliado. Si el beneficiario deja de justificar o cumplir los requisitos, el pago de la ayuda se puede suspender.

Plazos y documentación

La convocatoria se abrirá el viernes 20 de febrero y contará con un presupuesto total de seis millones de euros. Las solicitudes podrán presentarse durante los 30 días naturales posteriores a la publicación oficial.

Para tramitarla, será necesario aportar la siguiente documentación:

Formulario oficial de solicitud , debidamente cumplimentado y firmado por la persona que solicita la ayuda (se pueden obtener en las oficinas de la Xarxa de l'Habitatge de Barcelona o en la web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona)

, debidamente cumplimentado y firmado por la persona que solicita la ayuda (se pueden obtener en las oficinas de la Xarxa de l'Habitatge de Barcelona o en la web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona) DNI/NIF/NIE vigente de la persona solicitante.

Certificado de convivencia (empadronamiento) actualizado.

Acreditación de la residencia legal en Catalunya durante 5 años.

Formulario de datos bancarios para recibir el ingreso.

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos.

Última declaración de la renta.

Si no se está obligado a declarar: Certificado de imputaciones de Hacienda, certificado de pensiones o ayudas exentas, o informe de vida laboral y certificado de ingresos (en el caso de trabajadores del hogar).

En casos excepcionales sin ingresos justificables: Declaración jurada de ingresos.

Contrato de alquiler (original y fotocopia).

Todos los recibos de alquiler del año 2026 pagados hasta la fecha de presentación de la solicitud.

Además, solo si aplica al solicitante, se deberá presentar la siguiente documentación específica:

Título de familia monoparental

Sentencia de separación/divorcio y convenio regulador

Certificado de discapacidad

Acreditación de víctima de violencia de género

Cuando la persona solicitante haya reunido toda esta documentación, deberá presentarla dentro del plazo establecido, o bien a través de la plataforma oficial del Consorci de l’Habitatge de Barcelona o presencialmente, con cita previa, en cualquiera de las oficinas que forman parte de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.

Otras ayudas

Esta nueva línea de apoyo se suma a otras prestaciones que gestiona el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que este año destinará 6,89 millones de euros a distintas ayudas al alquiler. Entre ellas se encuentra el Bono Alquiler Joven, dirigido a jóvenes de hasta 35 años, así como las prestaciones de urgencia social y otras subvenciones para diferentes tramos de edad.

No obstante, esta nueva ayuda municipal no será compatible con otras que cubran las mismas mensualidades.