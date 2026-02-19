Los comercios de Rubí estrenan un 'botón de emergencia' para contactar con la Policía Local: "Queremos que se sientan más protegidos"

El Ayuntamiento de Rubí y la Policía Local de la ciudad del Vallès Occidental han puesto en marcha un botón virtual de emergencias dirigido a los establecimientos comerciales del municipio. La herramienta permitirá a los negocios contactar de forma inmediata con la Policía Local en situaciones de riesgo a través de la aplicación DRAGalert, que se ofrecerá gratuitamente.

El sistema funcionará mediante un botón accesible desde el teléfono móvil o la tableta. Al activarlo, se enviará automáticamente un aviso a la sala de control de la Policía Local con la ubicación exacta y el nombre del establecimiento que solicita ayuda. Según ha informado el consistorio, la alerta se gestionará con carácter prioritario para facilitar una respuesta rápida.

La nueva herramienta se plantea como una vía complementaria a los canales habituales de contacto con el cuerpo policial, como el 112 o el teléfono directo de la Policía Local, y está pensada para situaciones de emergencia como robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o alteraciones graves del orden público.

La protección del comercio local

El servicio está dirigido a comercios con ubicación fija que no estén obligados por ley a disponer de sistemas de seguridad privada, como ocurre en el caso de entidades bancarias o joyerías. Los establecimientos interesados deberán rellenar un formulario disponible en la sede electrónica municipal. Tras recibir la solicitud, la Policía Local realizará las comprobaciones técnicas necesarias antes de activar el servicio e incorporar los datos del comercio a su base.

La alcaldesa, Ana María Martínez Martínez, visitó este pasado miércoles varios establecimientos junto a agentes del cuerpo para explicar el funcionamiento de la iniciativa. Durante la presentación, defendió que la medida busca “reforzar la seguridad del tejido comercial y mejorar la comunicación directa entre comerciantes y Policía Local para que se sientan más protegidos”. La aplicación DRAGalert podrá descargarse gratuitamente en dispositivos con sistema operativo Android a través de Google Play.