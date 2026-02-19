Barcelona invertirá un millón de euros en promover entre sus turistas otras zonas y productos de Catalunya

Solo un 8,8% de los turistas 16 millones de turistas que el año pasado se alojaron en Barcelona hicieron alguna visita fuera de la ciudad. Y casi siempre fue en la misma provincia. Es decir, que tuvo escasa repercusión en el resto de Catalunya, algo que el Ayuntamiento de Barcelona quiere corregir ahora con la creación de programa 'Barcelona Capital', al que se ha destinado un millón de euros. La iniciativa, impulsada por el grupo municipal de ERC y el apoyo del sector y los productores primarios del territorio, apunta a una mejor conexión de ese turismo con el resto del territorio y el conocimiento sobre todo de su riqueza gastronómica y enológica.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha explicado este jueves que tras implantar el lema 'This is Barcelona', ha llegado la hora del 'This is Catalunya'. Y el nuevo programa pretende “mejorar la distribución territorial del turismo" y, en consecuencia, ""el retorno económico que este puede generar sobre el conjunto del territorio, más allá de la ciudad de Barcelona", donde es un motor de actividad, ha dicho. Las iniciativas desplegadas ampliarán, "las oportunidades de conectar esta demanda con el sector productivo del país, estimulando el consumo de productos locales y su gastronomía”.

Cristina Lagé (Directora de Turisme de Catalunya), Manel Casals (director del Gremi d'Hotels), Elisenda Alamany, Jordi Valls, Mateu Hernández y José Antonio Donaire. / TB

Los distintos proyectos del programa serán desarrollados a nivel técnico por Turismo de Barcelona. Apenas uno de cada 11 turistas que pernoctan en la capital catalana realizan visitas a otros municipios, y para estos la elección suele estar dentro de la demarcación. El perfil de este segmento es sobre de perrsonas de más de 55 años que provienen de Estados Unidos o de Francia y que viajan por motivos personales. Pero el objetivo es llegar a todo el turismo, sea de ocio o profesional.

El director general del Consorcio de Turismo de Barcelona, Mateu Hernández, ha subrayado que “una gran parte de quienes visitaron la ciudad dicen conocer el catalán y uno de cada tres asegura que ha aprendido alguna palabra durante su estancia". Por ello, considera que la iniciativa también supone una "oportunidad para compartir quiénes somos, qué lengua hablamos, qué gastronomía tenemos y qué tradiciones nos hacen especiales".

Según han explicado, los proyectos suponen en incentivar estancias fuera de la ciudad, de modo que se descongestione la urbe, favoreciendo la distribución de flujos turísticos. Ayuntamiento y consorcio creen que a la vez se añaden atractivos para el turista, se potencia la identidad cultural de Barcelona y su conexión con el resto de Catalunya, además de amplificar su efecto económico.

La presidenta del grupo municipal de ERC en el ayuntamiento, Elisenda Alamany, ha reivindicado la capitalidad de la ciudad y que esta venda "lo mejor de lo mejor de Catalunya". Su iniciativa busca "divulgar el patrimonio, la cultura y la gastronomía catalana" entre los visitantes, donde restauración y vinos serán dos reclamos de promoción.

Tres iniciativas

De momento, se incluyen tres proyectos diferenciados que avanzarán de forma simultánea. La difusión se hará de la mano del consorcio turístico y su plataforma web ‘This is Barcelona’. Incluirá un nuevo catálogo de excursiones desde la ciudad a diferentes puntos de Catalunya, con criterios de calidad, dispersión territorial y diversidad temática, elaboradas con los distintos patronatos turísticos.

El mes pasado, el comisionado municipal para la Gestión del Turismo Sostenible, José Antonio Donaire, ya se reunió con representantes de la Costa Brava, de los patronatos de la Diputación de Lleida, de Tarragona, y de los Servicios de Turismo de la Diputación de Barcelona. Analizaron las oportunidades de sacar partido al turismo barcelonés.

En paralelo, se desplegarán campañas gastronómicas específicas que pongan en valor productos del territorio coincidiendo con los productos de temporada y con la participación de hoteles y restaurantes A partir de ese foco en un producto, se dará visibilidad a otros.

Pero la primera edición de la campaña contará también con una estrategia concreta para la promoción del vino y el aceite enfocada principalmente al turismo profesional y el sector MICE (de congresos, convenciones e incentivos)centivas, Conferences y Exhibitions) que visita la ciudad. El Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) y el Gremi d'Hotels se aliarán para dar a conocer los vinos catalanes y sus denominaciones. Mateu ha avanzado que se está trabajando para crear un corner de degustación de algunas D.O. en ferias y congresos de la ciudad, y también en los hoteles.