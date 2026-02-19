Varios accidentes complican la hora punta de este jueves en el área metropolitana de Barcelona

La mañana de este jueves está siendo complicada para los conductores en el área metropolitana de Barcelona. Varios accidentes están agravando las retenciones habituales de primera hora, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Uno de los puntos más afectados es la B-23, donde se han cortado dos carriles en sentido Barcelona a la altura de Esplugues de Llobregat por un accidente, lo que está provocando hasta cuatro kilómetros de lentitud y paradas intermitentes desde Sant Joan Despí.

Por otro lado, un segundo siniestro en la C-60 complica la circulación en sentido Granollers. En este caso, hay un carril cortado a la altura de La Roca del Vallès y se registran cinco kilómetros de congestión desde Argentona.

Además, la ronda Litoral (B-10) es otra de las vías que concentra importantes atascos esta mañana. Las retenciones, en sentido Llobregat, se extienden entre los puntos kilométricos 10 y 4, afectando también al tramo a la altura de Sant Adrià de Besòs.

Restricciones por viento en Tarragona

Por otro lado, este jueves se an activado algunas restricciones de tráfico, entre las 7.00 y las 19.00 horas, debido al viento en la demarcación de Tarragona.

Las medidas afectan a los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas que circulen por vías de alta capacidad. Estos deberán circular obligatoriamente por el carril derecho, tienen prohibido adelantar y no podrán superar los 80 km/h.

Asimismo, se ha establecido una restricción de circulación en la AP-7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos para todos los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas.

Como rutas alternativas, se recomienda utilizar la A-7 y la N-340, donde se ha levantado la restricción permanente para facilitar la movilidad.